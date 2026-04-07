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第2季基金投資趨勢／30%防禦型+70%成長主題 穩健

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美伊戰爭地緣政治衝擊，油價與通貨膨脹預期反覆，全球金融市場波動幅度明顯加大，第一金投信建議，投資人第2季採取穩健配置策略，將30%資金布局防禦與收益型資產，聚焦水電瓦斯公用事業；70%資金鎖定太空、人工智慧（AI）成長主題，包括亞洲科技基金、太空衛星ETF、台灣電子基金、台股趨勢主動式ETF等。

第一金投信投資長張正鼎指出，AI技術與資料中心快速擴建，水電與相關基礎設施需求明顯增加。尤其在美伊戰事推升油價、通膨預期反覆的環境下，公用事業因具備民生剛性需求與特許經營特性，具備較高品質股息與相對穩定的防禦力。第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金投資涵蓋全球成熟市場電力公司、天然氣輸配送業者與特許經營基建類股。這檔基金有49.6%為公用事業股、15%為能源股、12.7%為工業股；市場別以美國占58.8%最大，其次是加拿大的7.3%；前三大持股為英國國家電網、新紀元能源、南方公司。若選新台幣月配息級別，年化配息率約5.5%。

張正鼎指出，AI不僅推升雲端運算與資料中心需求，同時也帶動高階晶片、伺服器組裝、關鍵零組件等相關產業鏈中長線成長動能。大摩預估，2026年全球雲端資本支出上看7,350億美元，年增率自35%大幅上修至57%，顯示AI投資腳步並未因短線波動而放緩，全球科技發展走向由資料中心、半導體與基礎建設共同驅動的成長格局，嘉惠台灣等亞洲相關供應鏈。

第一金亞洲科技基金鎖定亞洲區明星科技產業，布局涵蓋台灣、日本、南韓等半導體與科技供應鏈相關企業，掌握科技需求成長的投資機會，可配置兩成比重。目前基金以資訊技術股占82.3%最多，其餘為工業、通訊服務、非核心消費等；市場以日本占30%最多，其次是台灣的28%、南韓的27%；前五大持股為海力士占10%、三星電子10%、台積電8.6%、愛德萬5.1%、昇達科3.9%。

第一金電子基金也可布局20%，這檔基金聚焦台股電子供應鏈，掌握AI伺服器、高速運算與關鍵零組件升級帶來的投資機會。產業分布以電子零組件股占40%最多，其次是半導體股的34.7%、通信網路股的9.8%；前五大持股為台積電占9.2%、台光電的6%、台達電的5.58%、欣興的5.53%、奇鋐的4.8%。

第一金投信指出，主動式ETF具備攻守兼備與靈活調整持股特性，在因應地緣政治與市場不確定性升高之際，可依產業變化與市場輪動即時調整布局，同時透過選股掌握相對強勢族群，是波動環境中更靈活的投資工具。投資人可配置15%比重，並在台股回檔時把握分批布局機會。

主動第一金台股優（00994A）1月7日掛牌以來已大漲21.7%，優於同期的大盤表現，且在主動式台股ETF中表現位居領先群。00994A到2日的最新前五大持股為台積電占18.2%、台光電的6%、智邦5.9%、奇鋐5.7%、旺矽5.5%。

太空通訊與低軌衛星也是值得關注的成長主題，可配置15%資金。第一金太空衛星（00910）是台灣唯一聚焦太空衛星產業、純度最高的太空ETF。

第一金 美國 美伊戰爭

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