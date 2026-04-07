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美伊戰事遲遲未落幕 美股近期回檔修正 錢進基金賺反彈行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股。 法新社
美股。 法新社

美伊戰事遲遲未落幕，引發國際油價高漲及通膨再起疑慮，導致美股近期回檔修正，但從歷史來看，地緣政治風險多未成為長期波動，事件發生六個月後標普500指數平均上漲約6%，一年後更平均上漲逾8%。

法人表示，除非油價年增幅超過75%~100%成為長期狀態，否則本次衝突對於美股中短期影響偏低，建議投資人應利用美股受戰爭干擾大幅修正時，分批逢低布局美股基金，賺後市反彈行情。

台新彭博美國成長指數基金研究團隊指出，美國最新製造業PMI分項指數變化顯示，美國製造業庫存指數持續偏低，未來訂單具有擴張潛力，從四大跡象可印證，一是製造業指數連續兩個月處在50榮枯線之上：新訂單有回溫跡象、資料中心與能源設備建設也帶來需求；二是求增溫造成供應商交貨速度放緩，原料價格持續上漲；三是儘管需求有回溫跡象，但廠商仍在謹慎調配原料庫存；客戶存貨持續減少，顯示未來製造業訂單與生產擴張存在潛力；四是製造業謹慎「調控人力」的情況未變。綜合上述分析，美國經濟仍將保持成長韌性。

復華美國新星經理人蔡佩珊分析，美伊衝突推升油價，引發通膨升溫疑慮，使美股自波段高點回跌，其中先前漲幅較大的AI受惠科技類股震盪幅度最大，評估AI應用推升算力、儲存及電力需求成長趨勢並未被扭轉，預期算力需求將仍呈倍數成長，亦將持續帶動科技業及整體企業獲利成長之動能，建議可逢批分批布局被錯殺的基本面優質股。

台新彭博美國成長指數基金研究團隊表示，AI需求方興未艾，北美四大雲端服務供應商（CSP）業者資本支出持續強勁，這也是AI相關供應鏈一直是居市場主流地位的原因，最大受惠者之一莫過於最大AI晶片龍頭廠輝達。從標普500過去指標股所占市值比重來看，現階段輝達僅占8%，預估隨著AI生態系建立，占比可望上看12~16%。

美國 製造業 通膨

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