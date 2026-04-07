S&P 500指數企業今年盈餘估增17% 美股商品後市可期

全球資本市場持續受美伊衝突影響，盤勢多處震盪。不過，根據FactSet最新預估，S&P 500指數企業今年盈餘成長率上看17.1%，資訊科技產業以盈餘年增率達37.3%居冠，能源、公用事業也都有雙位數的成長。

法人認為，儘管短線仍有地緣政治衝突的雜音，但企業獲利仍將是推升股市的主要動能，美股後市仍可期。

凱基美國Top股債平衡 ETF基金（00980T）研究團隊表示，預期市場在盤勢動盪時，將更聚焦企業獲利表現，由於AI與雲端運算等需求暢旺下，近來帶動AI推論算力、代理型AI，成為支撐AI商業價值與科技產業成長的核心動能。相關企業獲利前景樂觀，資訊科技產業今年預估盈餘年成長率再度攀升。

凱基投信分析，AI發展正從模型訓練邁向商業落地應用，帶動AI推論需求。在這股龐大的推論商機中，除大型雲端服務供應商（CSP）囊括約60%的運算需求外，剩餘40%的市場同樣具有潛力，主要需求來自區域型雲端業者、工業、企業以及各國的主權AI建置，美國資訊科技產業無疑仍是投資市場關注的焦點。

而AI算力需要電力，同步推升電力相關基礎建設成長動能。新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI是市場剛需，電力基建股喜迎AI超級周期。

AI對電力的需求程度，遠超市場預期，根據IEA最新預估，今年美國總用電量將達4.3兆度，將連續第二年刷新歷史紀錄，美國電力爆大量需求背後，卻遭遇美國現行電網逾三分之一設備服役超過30年，老舊電網與爆增的AI負載形成供需缺口，催生美國電力基建行業，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等，未來上兆元級別的投資機會加速來臨。

台新美國ETF投資團隊指出，AI時代Token經濟興起，算力擴張衍生對電力基建龐大渴求，顯示電力基建不再只是傳統公用事業股，而是各國發展主權AI、甚至各家科技企業AI軍備競賽的戰略資產。

目前美國科技大廠，都已紛紛自費擴充自家電網設備，加速公私合作模式讓購電需求落地，帶動美國電力基建股，成為美AI題材股中的實質受惠股。