台股商品 投資人搶進

受美伊戰事升溫衝擊，全球主要股市3月全面走跌，市場情緒明顯轉趨保守。不過，股市回檔之際，資金動向卻呈現截然不同訊號。統計顯示，台灣投資人在3月積極搶進ETF外，也同步買進以台股基金為主的股票型基金，兩大基金平台3月申購量比去年的月均量至少成長1.2倍。

台股加權指數3月大跌3,691點，跌幅高達10.4%，外資賣超9,682億元也創下單月最高紀錄。不過，散戶投資人勇於低檔承接，不但台股ETF淨流入金額大增，台股基金在3月的申購金額也逆勢大增。

國內最大基金平台基富通統計顯示，3月基金平台上申購量比去年平均單月量成長1.3倍，單筆申購成長1.6倍，定期定額成長60%。值得注意的是，低檔加碼更成長1.8倍，顯示投資人不但沒有追高殺低，還趁低檔積極加碼。

基富通統計顯示，不論哪一世代的平台投資人，偏好的基金類型都是股票型基金。其中，平台上Z世代（30歲以下）偏好股票型基金的占比達85%最高，其次是X世代（46-60歲）的80%、Y世代（31-45歲）的79%。

鉅亨買基金統計也顯示，今年1月及2月申購金額已明顯高於去年平均。