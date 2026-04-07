A股基金迎政策紅利 有利大盤中長期表現 可伺機布局

2026年以來，中國經濟在政策護航下展現韌性，儘管短線有些震盪，但整體仍朝向高品質成長與結構轉型邁進。

市場普遍認為，中國經濟正處於「新舊動能轉換」的關鍵階段，傳統房地產持續調整，但以科技、製造升級為核心的新成長動能逐步浮現，為中國股市中長期表現奠定基礎，投資人可伺機布局中國A股基金。

從政策面觀察，今年中國官方將GDP成長目標設定於4.5%至5%區間，顯示政策重心已由追求速度轉向重視結構優化與風險控管。同時，財政政策維持積極態度，透過專項債與擴張性支出支撐經濟動能，資金明確傾向「投資於人」及戰略性新興產業，有助穩定內需並推動科技自主發展。

瀚亞投信表示，儘管房地產相關指標仍處於低檔，對部分傳統產業形成拖累，但製造業與高端產業則持續受惠於政策扶植。特別是在人工智慧（AI）領域，中國已將其視為「新質生產力」的核心引擎，相關應用正從政策倡議逐步落實至企業獲利層面，帶動半導體、先進製造與工業自動化等產業的中長期成長潛力。

就股市表現而言，瀚亞投信指出，中國A股整體仍維持「慢牛」格局，市場波動雖因地緣政治與外部變數升高，但在流動性相對寬鬆下，結構性投資機會持續存在。投資策略上，具備技術壁壘、產業地位穩固，且能將政策紅利化為實際獲利的企業，預期仍將是資金關注焦點。整體來看，中國股市正於調整中累積向上動能，中長期投資價值逐步浮現。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和表示，全球地緣政治風險升溫與能源供給不確定性提高，帶動市場波動加劇，但從中長期觀察，中國資本市場仍具結構性優勢。在供應鏈重塑趨勢下，各國更重視製造與資源掌控，中國憑藉完整產業鏈、製造效率及龐大內需市場，於全球競爭中維持關鍵地位，長期成長動能穩健。近期A股受外部干擾修正，反而提供中長期布局契機。隨海外資金重新評估中國資產，在全球震盪與美股評價偏高背景下，資金有望回流具估值優勢的A股。短線雖仍受情緒影響，但隨4月財報季啟動，市場將回歸基本面，有助穩定表現。