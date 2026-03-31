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海外型商品 申購逆勢增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2026年第1季遇中東戰火衝擊，美股行情急轉直下，海外ETF申購人數卻逆勢反增，根據集保結算所截至3月27日統計，今年第1季雖受到中東戰火衝擊，但整體海外股票ETF受益人數不減反增，整體ETF受益人數增加約15.1萬人。

觀察各檔海外股票ETF受益人數變化，科技及市值型ETF方面，新增人數最多是國泰費城半導體ETF（00830），第1季成長7.4萬人，其次是元大S&P500 ETF增加逾2萬人；非科技型ETF方面，新光美國電力基建ETF、中信日本商社ETF新增約2.2萬人，分居一、二名。

券商財富管理部主管指出，美股第1季表現先盛後衰，帶旺非科技ETF買氣竄起，其中，美國電力基建、日本商社、太空衛星及特別金融等，都是市場指名度高的熱門主題ETF，特別是美國電力，在GTC大會上，輝達執行長黃仁勳提出AI五層蛋糕論後，更帶動屬AI最底層的電力能源基礎建設翻紅，美伊戰情衝擊下，也絲毫不減ETF申購人氣表現。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，AI是市場剛需、電力基建股迎AI超級週期，AI對電力的飢渴程度，遠超市場預期，根據IEA最新預估，2026年美國總用電量將達4.31兆度，將連續第二年刷新歷史紀錄，美國電力爆炸式需求背後，卻遭遇美國現行電網逾三分之一設備服役超過30年，老舊電網與暴增的AI負載形成嚴峻供需缺口，催生美國電力基建行業，包括電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等，未來上兆元級別的投資機會加速來襲。

台新投信強調，美國電氣化與基礎設施領域，包括電網營運商、輸電設備供應商與再生能源開發商，基本面處於結構性成長浪頭，帶動核能發電、智慧電網、工程基建等，成為2026年美股「防禦投資」亮點，建議投資人中長期持有美國電力ETF，可完整涵蓋AI能源股的結構性成長機會。

中東 美股

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