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投信：國際油價上看130美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

中東局勢緊張，國際油價波動劇烈，街口投信展望今（2026）年第2季油價，綜合供需結構與地緣政治因素，預期油價將呈現高波動整理格局，估區間落在每桶65至130美元。

雖然美國原油日產量仍維持在歷史相對高檔水位，但在伊朗封鎖波斯灣石油出口通道的影響下，部分油輪運輸受阻，導致短線國際原油供應明顯收緊，進而推升油價快速走高。需求面方面，從PMI指數觀察，美國、大陸與歐洲經濟活動皆出現回溫跡象，若三大經濟體復甦趨勢延續，全球用油需求有望逐步回升。

供給面來看，OPEC+雖因應美伊衝突帶來的供應風險，決議於4月啟動增產，但增產幅度仍明顯低於市場對供給縮減的預期。此外，在主要石油運輸要道─荷莫茲海峽遭封鎖的情況下，即使產量提升，亦難以順利輸出至終端市場，使供給緊張情勢短期難解。

據美國堪薩斯城聯邦儲備銀行調查顯示，原油價格平均需達每桶63美元才能實現鑽探盈利，而要大幅增加鑽探活動，油價則需達每桶78美元。

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