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黃金基金績效反彈 法人建議分批布局 控管風險兼顧成長機會

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
黃金基金 績效反彈(路透)
黃金基金 績效反彈(路透)

地緣政治風險干擾，黃金與資源價格短線具支撐，帶動基金績效出現技術性反彈，但中期仍需消化前波跌幅。法人建議，投資人可關注油價走勢與避險情緒變化，採分批布局策略，兼顧風險控管與中長線成長機會。

美伊衝突持續，黃金、能源價格短線震盪，而相關基金近一周績效反彈。觀察近周表現，晉達環球策略基金—環球黃金、富蘭克林黃金分別回彈5.3%、5.2%，表現居前；德銀遠東DWS全球原物料能源、貝萊德世界黃金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源、安聯全球油礦金趨勢、貝萊德世界礦業亦有4%以上漲幅。

不過，若將時間拉長至近一個月，多數黃金基金普遍回檔逾兩成，例如：晉達環球策略基金—環球黃金、富蘭克林黃金、貝萊德世界黃金、DWS投資黃金貴金屬股票、新加坡大華黃金及綜合等跌幅落在23%至26%區間，先前價格漲多後的修正壓力仍未完全消化。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，近期中東地區的局勢對黃金市場造成顯著影響。全球超過20%的黃金精煉和分銷業務集中在中東，同時中東地區的危機也導致當地需求下降近20%，主因市場更傾向於儲備流動性以應對緊急情況，而非購買黃金。

此外，2026年初金價創歷史新高，導致央行購買活動放緩；地緣政治緊張和能源價格上漲，促使許多央行將預算優先用於國防和能源安全，黃金儲備的可能暫時不再是首要任務；儘管預計央行仍將持續參與黃金市場，並可能在金價下跌時買入，短期市場確實具有壓力。

PGIM保德信全球資源基金經理人常李奕翰說明，能源價格牽動全球投資神經，目前布蘭特原油再度來到108美元的高價位，根據歷史顯示，供給少1%油價，能源漲幅大約四倍，從全球每日需求1,000萬桶計算，若荷莫茲海峽全面封鎖，100美元的油價將成基本，因此戰爭需視戰爭能否盡速落幕；從目前OECD商業原油庫存水位來看，原油庫存在4月底前尚不至於有吃緊的狀況。

常李奕翰指出，針對原物料市場投資，在風險控管、供應鏈自主的帶動下，短期以金、銀、鈾、稀土為投資主軸，中長期則需觀察中國刺激方案以及能源轉型需求效應，並以區間操作為主。

金價 黃金

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