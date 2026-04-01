平衡型基金 攻守兼備

全球股市受地緣政治干擾之際，平衡型基金近三個月來績效穩健，多檔基金績效逾二成，表現優於台股大盤。法人建議，可將平衡型基金納入資產配置，透過中長線持有與分批布局策略，提升投資組合穩定度，也參與後市漲升行情。

市場震盪加劇、資產輪動快速，平衡型基金展現抗波動優勢。觀察近三個月績效表現，多檔產品報酬率站上20%以上。其中，聯邦金鑽平衡表現最亮眼，報酬達34.5%；緊追在後的第一金中概平衡、野村平衡也分別繳出29.6%、28.6%的成績。

此外，野村鴻利、群益安家、兆豐萬全、復華傳家、復華人生目標、復華傳家二號、永豐趨勢平衡基金等，績效落在22.1%至26.9%區間，表現穩健，顯示股債靈活配置策略有效發揮穩定收益功能。若觀察時間拉長至半年，多檔基金績效更進一步擴大，聯邦金鑽平衡、第一金中概平衡報酬分別達60.8%與59%，復華傳家、野村平衡也有50%以上水準，反映在股債配置同步貢獻下，平衡型基金具備攻守兼備的特性。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，中東局勢變化仍是市場最大變數，對油價、航運路徑與供應鏈節奏產生影響。

油價若在高位階的時間拉長，塑化與交通運輸等族群有望受惠於價差與轉嫁能力，部分製造端毛利則承壓；建議持續關注戰事演變、油價與運價、材料與封裝產能以及全球利率變化，動態調整布局節奏，力求在不確定行情中控制風險、也不錯過成長。

聯邦金鑽平衡基金產品協理何彥樟表示，儘管美方釋出談判訊號，但戰事與政策不確定性仍高，布蘭特原油每桶漲破百美元，汽油價格直接侵蝕消費者實質購買力，壓抑股市表現；展望第2季，通膨與利率路徑仍具變數，市場波動恐延續。台股權值股雖偏弱，但仍看好AI與原物料等具產業趨勢支撐族群。

群益投信表示，短期台股波動難免，但全球長期AI發展大勢未變，CSP資本支出仍持續增加，加上相關應用陸續落地，長期需求與訂單透明度仍高，有助於台灣出口表現與經濟增長。產業方面，包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將受惠產業趨勢，值得留意。