第2季基金投資趨勢／危機入市 多重資產組合混搭

群益投信指出，短期中東地緣政治不確定性仍籠罩，不過美國政府基於政治壓力，應不致讓戰事擴大或延續太久，加上現階段經濟與企業獲利仍具韌性，全球矚目的AI科技大勢也未改變，短線的回檔不失為中長期投資契機。

群益投信指出，在2026年第2季，積極型資產可占八成，適度分散於美國、台灣、日本三個不同區域；穩健收益型資產可占兩成，以美股為核心的多重資產基金為主。投資人可以混搭多重資產組合基金與主動式產品，既平衡投資組合波動，也能同步掌握不同市場的輪動契機。

在積極型資產方面，群益東方盛世基金可占20%，到2月底為止，這檔基金配置日股占83.2%，其次是台股占3.2%、韓股占2.2%；產業以資本設備股占22.7%最多，再來是科技股占21.1%、原物料股占11%；前三大持股為住友電工、藤倉、愛德萬測試。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，短期日股在不確定性籠罩下，雖震盪難免，但中長期日本經濟可望因高市政府積極的刺激政策而加速成長，加上日本企業體質改善，也有助推升日股評價面。類股方面，可關注工業、原物料以及AI相關題材等族群。

主動群益科技創新（00992A）也可占20%，這是台灣第一檔台股科技主動式ETF，提供投資人靈活掌握台灣科技產業多元成長契機的管道。經理人陳朝政表示，隨著AI晶片全面導入異質整合設計，技術複雜度大幅推升了對測試介面嚴格要求。高效能運算帶動記憶體與PCB載板需求，正進入新一輪結構性供需吃緊與報價上漲周期。

陳朝政也是群益長安基金的經理人。這檔基金早在1998年就成立，是群益投信的知名產品之一。到2月底，群益長安基金的產業分布以半導體占44.5%最多，其次是電子零組件股的27.6%、電腦及周邊設備股的6.9%；前三大持股為欣興、台積電、台達電。

陳朝政表示，中東地緣政治局勢尚未緩解，近期台股也跟隨國際股市走勢而波動。整體來看，儘管中東局勢消息反覆，持續牽動市場投資情緒，但鑒於台灣基本面穩健，市場預估今年台股企業獲利可望有雙位數成長率，中長期表現仍不看淡。

主動群益美國增長也可配置20%，這是台灣第一檔布局美股全產業的主動式美股ETF，投資三大方向，即AI科技巨頭、那斯達克100強勢股、不限產業未來潛力增長股，將於4月14日掛牌。經理人吳承恕表示，初步聚焦AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備、國防航太、生醫、金融創新等族群。

就收益資產來看，群益潛力收益多重資產基金的規模達417億元，目前以股票部位占61.5%最多，其次公債12.9%、投等債12.1%；市場別以美股（含ADR）77.4%最多，其次台股4.6%。如選新台幣月配息，年化配息率約7%。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，現階段以區域來看，美股仍相對看好，並適度搭配日本、歐洲等非美股市，以掌握政策利多與估值修復帶來的補漲機會。固定收益資產則維持公債、投等債的防禦型配置，以提升投組韌性。