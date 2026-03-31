中東局勢升溫與油價攀升夾擊下 七檔美股商品跌出「甜甜價」

美股在中東局勢升溫與油價攀升夾擊下，導致相關ETF價格回落至發行價之下，近期反而提供較具吸引力的進場點。法人建議，對中長線投資人而言，隨美國經濟基本面仍具韌性，AI、科技創新與大型權值股成長趨勢未變，可採取分批布局美股ETF，因應市場回穩後的反彈機會。

美伊衝突未解，連帶影響美股相關ETF表現。觀察目前市面上美股相關ETF，包含：復華富時不動產、大華美國MAG7、富邦基因免疫生技、富邦標普500、國泰標普卓越50、中信美國創新科技、平衡凱基美國TOP等七檔，最新收盤價均跌破發行價，全面落入「甜甜價」區間，為中長線投資人提供分批布局契機。

由價格表現來看，上述ETF原始發行價落在10元至20元區間，但截至3月30日，復華富時不動產配息頻率為季配，目前價格落在8.42元、半年配的大華美國MAG7+今年1月26日才掛牌，隨後便遇美伊衝突，目前價格為8.93元；但若從成交量角度觀察，復華富時不動產近五日均量逾3.2萬張以上、大華美國MAG7+達1.1萬張以上，明顯高於其他標的，市場資金積極輪動。

復華投信表示，美國GDP成長率由2025年2.2%提高到2026年2.6%，REITs獲利成長隨經濟復甦而加速，此外，美國商業地產未來三年的供應量持續降低，有利讓空置率下降，以及租金成長逐步回到疫情爆發前水準，由於REITs目前評價相對低，可留意相關投資機會。

其餘包括，富邦基因免疫生技、富邦標普500、貝萊德標普卓越50、中信美國創新科技、平衡凱基美國TOP等產品皆在9元以上震盪，短線受市場風險偏好轉弱拖累。此外，進一步觀察近一周績效，跌幅普遍落在1%至3%之間，其中以大華美國MAG7、中信美國創新科技跌幅相對較深達3%，反映科技股在利率與地緣政治干擾下承壓較重。