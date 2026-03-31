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黃金商品閃閃動人

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東戰爭持續進行，國際金價卻從歷史高檔滑落。法人指出，雖然短期內金價可能受到宏觀環境變化所影響，但全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形，黃金與金礦股長期投資吸引力仍高。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）昨（30）日來台指出，中東局勢發展在短期內可能增加通貨膨脹壓力，進而影響聯準會（Fed）利率決策，不但按兵不動的可能性很高，且還是有機會升息。根據歷史經驗，在全球金融危機、新冠疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金及金礦股可能承壓。

不過，蘭德指出，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩。中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金及金礦股，主要因為戰爭相關支出可能引發通膨，且在日益分裂的世界中，黃金的價值可能持續上升。

蘭德表示，在當今變化多端的全球市場中，黃金具備多重優勢，已成為全球央行重要的儲備資產。而且，相較主權貨幣，黃金供給較穩定，在高通膨甚至惡性通膨時期，黃金將發揮貨幣屬性。此外，到2025年底，約44%黃金用於珠寶飾品。黃金首飾屬於奢侈品，價格愈高，需求愈大。

市場特別關注央行買盤力道是否持續。蘭德指出，俄烏戰爭以來，全球央行已大幅提高黃金儲備，2022至2025年共買進超過4,000噸黃金，黃金占全球央行總儲備比重也從2021年的13%上升至2025年的23%。接下來全球央行儲備資產多元化的趨勢可望持續，將有助於支撐黃金價格。

蘭德表示，黃金與其他金融資產相關性也較低，投資人可以透過金礦股分散投資組合的風險。

黃金 央行

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