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第2季基金投資趨勢／重押純股資產 配置逾八成資金

經濟日報／ 記者張瀞文╱台北報導

中國信託投信表示，在第2季，全球市場再度面臨地緣政治與能源價格的雙重挑戰。由於波動加劇，投資人最好採取「攻守兼備」的策略，在投資組合中，85%可配置在純股票資產，聚焦總經基本面健康且具長期成長主題的台股、美股、越南及日本股市；15%則配置於收益型債券，把握潛在息收與資本利得機會。

美伊衝突導致荷莫茲海峽封鎖，油價快速飆升，推升通貨膨脹壓力。市場對於聯準會Fed）降息幅度的預期已明顯下修，但金融環境仍維持謹慎寬鬆。中信投信建議投資人以科技與AI為核心，並透過非美市場與債券配置分散風險，才能在不確定中精準掌握投資機會。

中信投信指出，受惠於AI需求深且廣，台灣供應鏈地位無可取代，建議投資人可投入35%在台股。以中信關鍵半導體（00891）來說，聚焦台灣核心供應鏈，最大成分股台積電占41.2%，第二大成分股聯發科占9.1%，為台灣最具競爭力的晶圓代工與IC設計龍頭，股價表現相對穩健，也能讓投資人安心長抱。另外，主動中信台灣卓越ETF追求超額報酬機會，也是可以考慮的標的。

在投資組合中，美股可占20%，配置中信Nasdaq ETF。AI領頭羊正處於AI變現的關鍵轉折點，獲利前景最明確。這檔ETF追蹤Nasdaq 100指數，目前以資訊科技股占49.9%最多，其次是通訊服務股的15.1%、非核心消費股的12.3%；前五大成分股為輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉。

中信投信指出，統計顯示，去年第4季高達93%的資訊科技企業財報優於預期。AI 資本支出持續成長，顯示「邊建設、邊變現」的趨勢正在深化。企業財報與AI動能仍強勁，可望持續成為支撐經濟的核心力量。

在其他海外市場方面，中信投信建議可布局30%在日本及越南，比例各占一半。日本受惠高市政府的擴大財政支出與減稅政策，加上政策面積極進行企業治理改革，同時強化能源布局，預期大型商社可望持續受惠。至於越南，則可受惠於供應鏈重組與經濟爆發力。

中信日本商社ETF成立於2024年8月，為台灣唯一一檔專注於日本商社產業的ETF，前五大成分股為日本五大商社，依次為三井物產（比重16.4%）、三菱商事（16.2%）、丸紅（13.5%）、伊藤忠商事（11.7%）、住友商事（10%）。另外，還持有其他知名商社、醫療保健、日常消費、資訊科技股等。

至於中國信託越南機會基金，這檔基金成立快六年，備受國人青睞，規模達159億元。基金以金融股占37.9%最多，其次是不動產股的15.5%、能源股的9.4%、原材料股的8.4%。

在債市方面，中信投信指出，由於市場波動可能延續，投資人可藉由債市進行防禦配置，建議投入15%資金於主動中信非投等債ETF，由專業團隊精選票息較佳債券，兼顧收益與穩健，作為投資組合中的穩健後盾。

中信非投等債是國內第一檔主動式非投等債ETF，聚焦成熟市場非投資等級債，以BB到B級債為核心，優先選擇票息較高的債券，並挖掘墮落天使的投資機會。這檔ETF為月配息，去年9月成立以來已配息四次，年化配息率都有9.1%以上。

美伊衝突 Fed 聯準會

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