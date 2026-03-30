AI 投資浪潮支撐產業基本面 台股基金擇機布局

隨著AI應用商機持續推進，台股企業獲利上修趨勢自2023年下半年以來延續至今，尚未出現反轉訊號。法人普遍認為，科技相關次產業於2026年的獲利預期持續上調，顯示AI投資浪潮對台灣產業基本面的支撐力道仍強，成為台股中長期的重要成長動能，投資人可擇機布局相關的台股基金。

瀚亞投信指出，儘管短期台股指數仍將受到國際情勢與市場雜音影響而震盪，但從基本面觀察，在外需動能穩健、企業獲利成長趨勢明確，以及產業結構持續升級的支撐下，台股中長期仍具備結構性投資機會。特別是在AI相關應用持續擴展的帶動下，台灣科技產業於全球供應鏈中的關鍵地位，仍有助於支撐整體市場表現。

從產業面來看，瀚亞投信持續關注AI伺服器、記憶體、ABF載板及CPO（共同封裝光學）等關鍵供應鏈。隨著AI基礎建設資本支出持續擴大，相關零組件需求明顯成長，使部分產業呈現結構性供給吃緊的狀態，有助支撐產業中長期景氣表現。這類由AI應用驅動的需求，已逐漸成為影響台股產業輪動與企業獲利的重要因素。

瀚亞投信表示，面對市場震盪加劇的環境，投資操作上將持續透過汰弱留強與靈活調整持股結構，聚焦具備長期成長潛力與基本面支撐的台灣產業與企業。

透過動態調整投組配置，期望在控管波動風險的同時，掌握台股在AI驅動下所帶來的長期成長機會。在企業獲利趨勢未變、產業升級方向明確的背景下，台股中長期投資價值仍值得關注，投資人可持續以中長期角度審慎布局。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，GTC大會登場後，目光更聚焦在AI能更簡單主動解決問題，顯示未來AI應用將更無所不在，說明過去四年全球進入AI時代所需的算力投資及應用需求有望持續高成長，市場仍有很大空間，AI仍是做為投資的核心布局。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾分析，在產業布局方面，半導體測試介面、設備、散熱、光通訊、銅箔基板、連接器、設計IP及BMC等族群具備長線發展潛力。在AI趨勢延續、企業獲利改善因素支撐下，台股基本面仍偏多。建議投資人面對短期震盪，可採取分批進場策略，透過主動式基金精選具競爭力與成長潛力的企業。