電力相關產品 法人按讚

隨全球科技巨頭競相投入AI發展競賽，生成式AI與高效能運算的快速普及，宣告算力時代全面降臨。法人認為，這場由AI驅動的大周期投資商機，將圍繞著發電、送電、蓄電三大核心領域展開，電力產業出現結構性投資機會，建議投資人可透過布局電力相關基金或ETF掌握AI時代下的長期成長機會。

合庫AI電力多重資產基金經理人延任指出，投資商機包含傳統發電與能源基礎建設價值重估、創新發電技術、儲能與電網投資需求爆發、蓄電高效化等，在需求快速擴張與供給結構調整的雙重帶動下，電力產業進入結構性成長新階段，預期未來電力相關資產的戰略價值將持續提升。

AI競賽是國力、算力與電力的綜合角力，而算力的核心基礎需要龐大的電力支撐，AI浪潮已將電力從支援產業推升為關鍵核心資產，帶動電力供應能力成為科技競爭力的重要指標，成為市場關注的新興投資亮點。

近期全球AI發展趨勢顯示，資料中心建設正以前所未見的速度擴張，並大量消耗電力資源，另外，地緣政治不確定性升溫，使電氣化進一步成為確保能源安全的戰略核心。資本市場的焦點也從AI伺服器與半導體延伸至更底層的電力基礎建設，形成具備長期成長潛力的兆元級產業商機。

過去十年是手機和物聯網的時代，未來十年是算力的時代，而算力的背後關鍵資源正是電力，每次AI運算，都伴隨著實質電力消耗，AI發展越強，電力需求越大，AI正在把電力從穩定事業轉變為高成長的戰略產業。

AI技術快速發展，正帶動美國電力需求出現近二十年來最明顯的成長轉折，過去長期低度成長的用電市場，在資料中心與高效能運算需求的推動下，進入新一輪擴張周期，根據美國能源資訊署預估，2025年至2027年美國電力需求將維持穩定上升，顯見電力產業的重要性同步提升。