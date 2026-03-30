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生技商品穩健 後市看好

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

中東衝突未見明顯和緩，在投資氣氛謹慎之下，資金也進而尋求資金避風港，其中生技醫療股近日表現相對抗跌，S&P500健保指數僅小跌0.1%、NASDAQ生技指數更逆勢漲0.5%。

影響所及，同期間投信發行的生技相關ETF與基金表現也都相對持穩，ETF以群益那斯達克生技（00678）漲1.5%表現最佳，基金方面則由新光全球生技醫療基金漲1.7%拔頭籌。

群益那斯達克生技ETF經理人張晏禎表示，生技醫療產業基本面保持穩健，根據Factset統計，在所有產業中，Healthcare產業給出2026、2027預估EPS正面指引公司數占比為全產業第二高，企業財報指引依舊健康，加上過去兩年受到監管、關稅、人事異動等不確定性影響，使併購活動交易量下滑。

不過，隨前述不確定性已大致塵埃落定，且龍頭企業仍面臨2,000億美元專利懸崖，可望令企業併購活動再度興起，此外，隨AI技術的發展，新藥研發進程可望出現躍進，開發時間有機會縮短，也可望提升候選藥物的質量，進而帶動企業獲利成長加速。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，生技醫療產業的特性在於無論景氣好壞，在人口老化趨勢下，對於醫療服務與用藥需求仍保增長，對於抗癌、止痛、體態管理的需求不會消失，故近期類股表現相對抗跌。

後續來看，除了需求面具備支撐，生醫產業商機題材頻傳，此外，大廠也積極進行併購，有助推動中小型生技類股估值成長，故整體而言，仍看好生技醫療股中長期表現。

新光全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，3月以來美股生技醫療，呈震盪與個股分化格局，大型製藥股因現金流穩定與估值相對合理，成為資金避風港；中小型生物科技受利率預期與風險偏好影響，臨床數據與財報表現決定股價走勢。

展望4月行情，歐陽禎儀維持正向對美股中小型生技板塊，主因來自中小型生物科技基本面與估值正在改善，尤其是腫瘤領域突出，併購預期升溫，大型藥廠積極補充晚期管線等利多。

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