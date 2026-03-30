越、美股市公股資金卡位 富邦越南、元大S&P500受青睞

根據統計，自3月9日以來，八大公股行庫買賣海外股票型ETF動向，資金明顯聚焦於具成長潛力與區域題材的標的，買超ETF前三名分別為復華富時不動產（00712）、中信日本商社，以及富邦越南，顯示公股資金對新興市場與美國核心資產的配置意願同步提升。

富邦越南ETF經理人陳仲愷表示，受惠於經濟基本面穩健與長線成長趨勢，越南股市持續吸引資金關注。儘管近期越股受國際市場波動影響出現修正，但回檔反而提供中長期投資人分批布局契機。

越南具備人口紅利、製造業轉移與外資持續流入等優勢，在全球供應鏈重組趨勢下，逐步成為亞洲重要生產基地。隨著內需市場擴張與出口動能維持，企業獲利成長潛力可期，支撐股市中長期向上趨勢。

此外，美股作為全球資本市場核心，仍是資產配置不可或缺的一環。富邦標普500ETF與元大S&P500ETF此次同樣獲得公股資金青睞，反映市場對美國大型企業獲利韌性與創新能力的高度信心。

特別是在AI、雲端運算與科技應用持續推進下，美國龍頭企業具備強勁競爭優勢，帶動整體指數長期成長動能。即使短期受到利率政策不確定性干擾，美股企業基本面仍穩健，長期配置價值不變。

從整體資產配置角度來看，越南市場代表高成長潛力，而標普500則具備成熟市場穩定與創新優勢，兩者具備互補效果。公股行庫同步加碼這兩大標的，法人指出顯示在當前市場震盪環境中，資金更傾向透過新興市場成長＋成熟市場核心的雙軌策略，提升投資組合的風險分散與報酬潛力。

中信日本商社ETF是首檔規模突破百億元的日股ETF，經理人辛忠駿指出，雖然中東局勢惡化短線推高全球波動，但對日本大型商社而言，油氣與化肥等資源價格走升反而形成潛在利多，具備貿易規模優勢的日本商社得以從中擴大獲利空間。日本大型商社依靠能源、原物料與多元化全球布局，展現出逆勢抗壓能力。

展望後市，隨著全球資金環境仍維持相對寬鬆，加上AI產業趨勢持續深化，預期風險性資產長期多頭格局不變。