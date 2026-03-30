全球市場觀測站／原物料、能源股 人氣不墜

美國與伊朗談判有如霧裡看花，全球股市在多空情緒交互影響下持續震盪整理，上周各國股市走勢分歧。類股方面，能源、原物料類股持續上漲，醫療保健與生技類股亦小幅上揚；債市方面，美債殖利率受到市場對未來通膨擔憂而走高，衝擊債市表現。

上周川普率先表示與伊朗正進行和談，原本市場半信半疑，但在伊朗外長確認將美國進行和談後，激勵投資氣氛轉趨正向，亞股在上周三率先強勁反彈。

然而，美伊雙方持續叫陣，以色列也未停止攻擊行動，樂觀氣氛再度轉為觀望，拖累股市回檔修正。除了能源股與原物料類股受惠於商品價格上漲而走升，上周科技股轉為整理，具防禦性質的醫療保健與有長期題材支持的生技類股相對抗震。

野村投信海外投資部主管暨野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示，隨著大盤科技股回檔，醫療保健類股憑藉穩定的現金流與較低估值相對防禦，近期消息面亦相對正向。

首先，美國國會通過臨時法案，重新授權了「罕見兒科疾病優先審核憑證（PRV）」計畫。此政策對中小型生技公司至關重要，因其獲得的憑證可在二級市場交易（價值約1億美元），成為重要的融資管道。

其次，2月18日FDA局長公布新藥審評將由傳統的「雙臨床試驗」標準轉向「單一關鍵臨床試驗」，此舉強調「證據質量優於數量」，新政策有利降低研發成本並加速藥物上市速度。

此外，歐盟《生技法案》（Biotech Act）加速審批，提案計畫將多國臨床試驗的審理周期從106天縮短至75天（特定情況下甚至可達47天）。此法案旨在強化歐洲相對於美國FDA的吸引力。

野村投信指出，美伊地緣衝突升高外界對能源供給受阻的擔憂，短期通膨預期攀升，導致Fed降息預期延後（重新定價聯準會的政策路徑），帶動美債殖利率走升，使債市陷入震盪局面。

整體而言，存續期間較短的非投資級債、受油價波動影響較小的美國資產，3月以來表現相對抗跌。由於美債殖利率已率先反映市場對於通膨的預期而走高，面對全球金融市場波動風險上升，投資人可藉由分散至較高收益率的債種以享受孳息。