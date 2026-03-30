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鉅亨買基金 開戶數大增

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美伊戰事自2月底爆發以來，全球股市陷入劇烈震盪，儘管市場充滿不確定性，國人的投資信心卻反而愈震愈強。根據「鉅亨買基金」觀察，2026年以來平台開戶人數快速攀升，較去2025年平均水準暴增2.6倍，且呈現明顯年輕化趨勢；同時，台股基金申購比重也大幅提升，顯示投資人對台股後市仍具高度信心，並把握市場波動進場布局。

「鉅亨買基金」統計，今年以來平台開戶人數較去年平均大增2.6倍，尤其3月人數更超越前兩個月平均水準，成長動能顯著。總經理張榮仁指出，過去平台開戶族群以41至50歲為主，但3月出現結構性轉變，30歲以下及31至40歲族群的申請人數，雙雙超越41至50歲族群，顯示年輕世代正加速進場，並開始關注主動式共同基金的投資價值，尤其受到台股基金長期績效表現吸引。

觀察資金流向變化，「鉅亨買基金」指出，今年1、2月境內與境外基金申購占比約為56%與44%，但3月境內基金占比快速拉升至66%，其中，台股基金申購動能更由87%提升至93%。

張榮仁分析，這樣的變化反映出年輕投資人投資思維的轉變，過去市場多聚焦於ETF，被動追蹤大盤成為主流，但隨著市場震盪加劇與產業輪動加快，投資人逐漸意識到，並非只有台股ETF可投資，透過專業經理人主動操作的台股基金，更有機會掌握產業趨勢與個股機會，創造超越大盤的報酬。

境外基金 台股 投資人

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