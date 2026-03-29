年輕人不再只買 ETF 台股基金逆勢崛起

2月底美伊戰事爆發以來，全球股市陷入劇烈震盪，儘管市場充滿不確定性，國人的投資信心卻反而越震越強。根據「鉅亨買基金」觀察，2026年以來平台開戶人數快速攀升，較去2025年平均水準暴增2.6倍，且呈現明顯年輕化趨勢；同時，台股基金申購比重也大幅提升，顯示投資人對台股後市仍具高度信心，並把握市場波動進場布局。

「鉅亨買基金」統計，今年以來平台開戶人數較去年平均大增2.6倍，尤其3月人數更超越前兩個月平均水準，成長動能顯著。總經理張榮仁指出，過去平台開戶族群以41至50歲為主，但3月出現結構性轉變，30歲以下及31至40歲族群的申請人數，雙雙超越41至50歲族群，顯示年輕世代正加速進場，並開始關注主動式共同基金的投資價值，尤其受到台股基金長期績效表現吸引。

觀察資金流向變化，「鉅亨買基金」指出，今年1、2月境內與境外基金申購占比約為56%與44%，但3月境內基金占比快速拉升至66%，其中，台股基金申購動能更由87%提升至93%。張榮仁分析，這樣的變化反映出年輕投資人投資思維的轉變，過去市場多聚焦於ETF，被動追蹤大盤成為主流，但隨著市場震盪加劇與產業輪動加快，投資人逐漸意識到，並非只有台股ETF可投資，透過專業經理人主動操作的台股基金，更有機會掌握產業趨勢與個股機會，創造超越大盤的報酬。

從長期投資績效來看，台股基金在定期定額策略中已展現明顯優勢。「鉅亨買基金」以市場上規模前十大且成立滿10年的台股基金與台股ETF進行回測比較，在每月固定投入並將配息再投資的情境下，台股基金於各期間表現皆優於台股ETF。若將投資期間拉長至10年，台股基金累積報酬可達462%，大幅領先台股ETF的196%。張榮仁指出，這顯示主動式基金透過經理人選股與產業配置能力，在長期投資中能有效放大複利效果，是許多投資人過去低估的關鍵優勢。

在市場波動加劇與投資環境快速變化下，投資人正重新檢視資產配置策略。張榮仁強調，對於長期投資而言，選擇具備主動管理能力的產品，往往比單純追蹤指數更具競爭力，尤其台股市場產業結構變化快速，更需要透過專業團隊動態調整布局。他也指出，隨著年輕世代投資觀念逐漸成熟，加上數位平台降低投資門檻，台股基金正重新回到投資主流視野，未來有望成為更多投資人進行長期資產配置的核心工具。