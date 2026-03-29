快訊

早上喝咖啡還是茶？ 營養師揭提神差異與健康關鍵

泡菜吃錯當心發胖！ 醫曝台式泡菜製作真相：2大關鍵慘輸韓式

美國會「刀下留人」 A-10與U-2變中東戰火救命王牌

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕人不再只買 ETF 台股基金逆勢崛起

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
鉅亨買基金今年以來開戶年齡加速年輕化。(資料來源:鉅亨買基金)
鉅亨買基金今年以來開戶年齡加速年輕化。(資料來源:鉅亨買基金)

2月底美伊戰事爆發以來，全球股市陷入劇烈震盪，儘管市場充滿不確定性，國人的投資信心卻反而越震越強。根據「鉅亨買基金」觀察，2026年以來平台開戶人數快速攀升，較去2025年平均水準暴增2.6倍，且呈現明顯年輕化趨勢；同時，台股基金申購比重也大幅提升，顯示投資人對台股後市仍具高度信心，並把握市場波動進場布局。

「鉅亨買基金」統計，今年以來平台開戶人數較去年平均大增2.6倍，尤其3月人數更超越前兩個月平均水準，成長動能顯著。總經理張榮仁指出，過去平台開戶族群以41至50歲為主，但3月出現結構性轉變，30歲以下及31至40歲族群的申請人數，雙雙超越41至50歲族群，顯示年輕世代正加速進場，並開始關注主動式共同基金的投資價值，尤其受到台股基金長期績效表現吸引。

觀察資金流向變化，「鉅亨買基金」指出，今年1、2月境內與境外基金申購占比約為56%與44%，但3月境內基金占比快速拉升至66%，其中，台股基金申購動能更由87%提升至93%。張榮仁分析，這樣的變化反映出年輕投資人投資思維的轉變，過去市場多聚焦於ETF，被動追蹤大盤成為主流，但隨著市場震盪加劇與產業輪動加快，投資人逐漸意識到，並非只有台股ETF可投資，透過專業經理人主動操作的台股基金，更有機會掌握產業趨勢與個股機會，創造超越大盤的報酬。

從長期投資績效來看，台股基金在定期定額策略中已展現明顯優勢。「鉅亨買基金」以市場上規模前十大且成立滿10年的台股基金與台股ETF進行回測比較，在每月固定投入並將配息再投資的情境下，台股基金於各期間表現皆優於台股ETF。若將投資期間拉長至10年，台股基金累積報酬可達462%，大幅領先台股ETF的196%。張榮仁指出，這顯示主動式基金透過經理人選股與產業配置能力，在長期投資中能有效放大複利效果，是許多投資人過去低估的關鍵優勢。

在市場波動加劇與投資環境快速變化下，投資人正重新檢視資產配置策略。張榮仁強調，對於長期投資而言，選擇具備主動管理能力的產品，往往比單純追蹤指數更具競爭力，尤其台股市場產業結構變化快速，更需要透過專業團隊動態調整布局。他也指出，隨著年輕世代投資觀念逐漸成熟，加上數位平台降低投資門檻，台股基金正重新回到投資主流視野，未來有望成為更多投資人進行長期資產配置的核心工具。

台股 投資人

延伸閱讀

新主動式ETF 策略大轉變

三檔主動式台股ETF今年漲幅逾25% 輾壓大盤漲幅的14%

台股連年多頭但選股難度接連攀升 2025年僅15%贏大盤

統一 ETF 00403A 主動掌握台股輪動節奏

相關新聞

第2季投資 盯兩大變數

第2季台股面臨諸多關鍵變數，布局策略更顯重要。基於市場正向但不躁進，選股重於選市場。

基金特蒐／黃金、天然資源基金 帶勁

國際金價突破每盎司5,100美元關卡後大幅拉回，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使中東緊張局勢衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。

高股息商品 相對抗跌

受到中東戰火波及影響，3月來加權報酬指數下跌5.69%，觀察同期間台股被動式高息ETF表現，平均跌幅為3.8%，展現出抗跌力道，其中，共計有18檔，占比81.81%的標的表現贏過加權報酬指數，又以兆豐電子高息等權（00943）、台新永續高息中小、群益科技高息成長等最抗跌。

第2季基金投資趨勢／股債混搭 多重資產攻守兼備

野村投信指出，地緣政治走向與通貨膨脹前景是影響金融市場的關鍵因素。在2026年第2季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；股票部位占20%，聚焦台股優質基金；純債券基金維持在五成，包括多元收益債、全球金融投資等級債、美國非投資等級債基金。

九檔投等債 日均量逾萬張

台股、美股近期受美伊衝突影響，處於高檔震盪整理，投資人轉入債市尋求避風港，根據美銀引述EPFR統計自2026年3月13日至18日近一周，投資級債仍保持淨流入，並以59.1億美元居冠。觀察2月底中東衝突升溫以來，17檔債券ETF日均成交量超過1萬張，其中有九檔為投等債，顯見投資人風險意識升高。

外銷訂單動能強勁…多檔台股基金 賺贏大盤

美伊衝突牽動油價與通膨疑慮，不過經濟部預測3月外銷訂單仍有逾三成的年增率，外銷動能持續強勁。儘管大盤受美伊衝突持續震盪整理，但近一周仍有包括統一經建基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、PGIM保德信金滿意基金、野村積極成長基金等台股基金，持續跑贏大盤，並交出逾4%的正報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。