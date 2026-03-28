第2季投資 盯兩大變數

第2季台股面臨諸多關鍵變數，布局策略更顯重要。基於市場正向但不躁進，選股重於選市場。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股250檔企業獲利成長率上修至31.4%，較前次預估的24.1%大幅上修，且各季年增率皆維持在20%以上，盈餘動能具備持續性，不是單季爆發。

主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷建議表示，第2季基本面正向，但有兩個變數需要持續追蹤，一是美國關稅政策的後續執行方向，協議框架雖然初步成型，但落地細節仍有不確定性；二是台股估值已在歷史高位，市場容錯空間收窄，一旦出現事件性衝擊，波動幅度容易被放大。

針對AI伺服器題材第2季還有空間嗎，還是已經價格已反映（Price In）？施政廷表示，這個問題要拆成兩層來看。

指數層面，台股大盤對AI的定價已相當充分，短線追指數的空間有限。但個股與次產業層面，仍有明顯分化。

下半年NVIDIA Vera Rubin平台開始量產出貨，相較於前一代GB300，液冷滲透率大幅提升、單機電力消耗更高，液冷散熱、高壓直流配電、光通訊等次產業的單機含量將顯著增加，這些族群目前的股價相對於受惠幅度仍有空間。