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第2季投資 盯兩大變數

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

第2季台股面臨諸多關鍵變數，布局策略更顯重要。基於市場正向但不躁進，選股重於選市場。

根據安聯台股投資團隊估算，2026年台股250檔企業獲利成長率上修至31.4%，較前次預估的24.1%大幅上修，且各季年增率皆維持在20%以上，盈餘動能具備持續性，不是單季爆發。

主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷建議表示，第2季基本面正向，但有兩個變數需要持續追蹤，一是美國關稅政策的後續執行方向，協議框架雖然初步成型，但落地細節仍有不確定性；二是台股估值已在歷史高位，市場容錯空間收窄，一旦出現事件性衝擊，波動幅度容易被放大。

針對AI伺服器題材第2季還有空間嗎，還是已經價格已反映（Price In）？施政廷表示，這個問題要拆成兩層來看。

指數層面，台股大盤對AI的定價已相當充分，短線追指數的空間有限。但個股與次產業層面，仍有明顯分化。

下半年NVIDIA Vera Rubin平台開始量產出貨，相較於前一代GB300，液冷滲透率大幅提升、單機電力消耗更高，液冷散熱、高壓直流配電、光通訊等次產業的單機含量將顯著增加，這些族群目前的股價相對於受惠幅度仍有空間。

成長率 指數 市場

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國際金價突破每盎司5,100美元關卡後大幅拉回，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使中東緊張局勢衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。

高股息商品 相對抗跌

受到中東戰火波及影響，3月來加權報酬指數下跌5.69%，觀察同期間台股被動式高息ETF表現，平均跌幅為3.8%，展現出抗跌力道，其中，共計有18檔，占比81.81%的標的表現贏過加權報酬指數，又以兆豐電子高息等權（00943）、台新永續高息中小、群益科技高息成長等最抗跌。

第2季基金投資趨勢／股債混搭 多重資產攻守兼備

野村投信指出，地緣政治走向與通貨膨脹前景是影響金融市場的關鍵因素。在2026年第2季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；股票部位占20%，聚焦台股優質基金；純債券基金維持在五成，包括多元收益債、全球金融投資等級債、美國非投資等級債基金。

九檔投等債 日均量逾萬張

台股、美股近期受美伊衝突影響，處於高檔震盪整理，投資人轉入債市尋求避風港，根據美銀引述EPFR統計自2026年3月13日至18日近一周，投資級債仍保持淨流入，並以59.1億美元居冠。觀察2月底中東衝突升溫以來，17檔債券ETF日均成交量超過1萬張，其中有九檔為投等債，顯見投資人風險意識升高。

外銷訂單動能強勁…多檔台股基金 賺贏大盤

美伊衝突牽動油價與通膨疑慮，不過經濟部預測3月外銷訂單仍有逾三成的年增率，外銷動能持續強勁。儘管大盤受美伊衝突持續震盪整理，但近一周仍有包括統一經建基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、PGIM保德信金滿意基金、野村積極成長基金等台股基金，持續跑贏大盤，並交出逾4%的正報酬。

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