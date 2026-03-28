基金特蒐／黃金、天然資源基金 帶勁

國際金價突破每盎司5,100美元關卡後大幅拉回，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使中東緊張局勢衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到美國聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley。(晉達資產管理/提供)

國際金價近年來漲勢凌厲，近一年至今年3月3日的漲幅高達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。美元先前走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價拉回，但中長期成長趨勢不變。

受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是翻倍成長至197%。

過去一段期間漲幅亦高的貴金屬屬中，白銀較為以特別，因為它不只是貴金屬，同時也有相當大的工業用途，尤其近年來在太陽能板、電子產品等領域的需求明顯增加，光是太陽能板相關需求，就約占白銀總需求的五分之一，工業需求成長對白銀價格形成中長期支撐。

以投資組合角色來看，目前生產白銀的平均成本大約每盎司約15美元，但每盎司先前售價可達85美元，企業獲利相當可觀，不過，銀的公司數量少、規模小、股價波動也比較大，因此在投組中扮演戰術性的角色。

國際原油價格近期波動劇烈，但即使撇開地緣政治因素，能源市場未來兩年的基本面仍然有改善的空間，因此對能源類股的看法其實比去年更為正面，因為市場僅將目光聚焦在中東衝突，但即使沒有戰事影響，原油市場本身的供需結構其實已逐漸轉強，全球對大型油田開發的資本支出明顯不足，因此新增供給的成長速度正在放緩；一旦儲油設施被填滿，油田就必須被迫停產，若重啟需要時間恢復。

油價上漲並不代表所有能源或礦業公司都一定受惠，因為不同公司的成本結構差異很大，所以，主動式管理的價值就會更加重要。投資的關鍵並不是單純押注油價，而要是能識別哪些公司能真正受益於能源價格上行。

此外，大宗商品的投資價值仍被市場低估，可以從五個面向衡量天然資源類股的投資潛力：

首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現；此外，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。

第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在通膨率超過3.3%的高通膨期間有80%的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22%，優於通膨持平與低通膨（通膨率小於1.6%）時期的表現。

由於去全球化（美國關稅、國防支出增加）、政府債務金額持續增加及薪資通膨（人口高齡化導致勞動力減少）等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。

第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。

第五個面向為多元化配置，天然資源股票與科技等其他類股及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。

操作心法

●以由下而上精選持股更有助於掌握利基企業。並不是單純押注油價，而要是能識別哪些公司能真正受益於能源價格上行。

●多元化投資白金、白銀等貴金屬可參與更多投資機會。金礦企業因成本控制和利潤率的提升，前景持續看好。市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●即使金價在5,000美元上下準震盪整理，金礦股的獲利仍明顯提升，成本受控，金礦企業的整體總營運成本增幅明顯減緩。

●金礦股短線波動度較高，建議分批布局並中長期持有，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。（廖賢龍）