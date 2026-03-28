快訊

國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

聽新聞
0:00 / 0:00

基金特蒐／黃金、天然資源基金 帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

國際金價突破每盎司5,100美元關卡後大幅拉回，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使中東緊張局勢衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley表示，過往金價走勢受到美國聯準會利率政策與通膨預期所牽動，但近兩年支持國際金價大幅上漲的因素很多，包括全球經濟不確定性升高、地緣政治緊張因素持續、各國央行增加黃金儲備、投資黃金的需求上升，美國利率政策及通膨預期的影響程度已降低。

晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley。(晉達資產管理/提供)
晉達環球黃金基金經理人暨晉達環球天然資源基金共同經理人George Cheveley。(晉達資產管理/提供)

國際金價近年來漲勢凌厲，近一年至今年3月3日的漲幅高達82%，黃金基金受惠於金價走高，過往表現同樣亮眼。美元先前走軟、地緣政治風險及央行需求仍對黃金價格構成強力支撐，即使短線因中東戰事、美元走強造成金價拉回，但中長期成長趨勢不變。

受惠於金價的強勁成長，2025年金礦類股的獲利大幅增加，隨著成本受控，金礦企業的整體總營運成本增幅明顯減緩，加上金價大漲，利潤率大幅提升，預估2025年整體金礦股維持利潤率每盎司1,759美元，2026年更可望增加至2,601美元，相較2025年增幅高達47.9%，較2024年更是翻倍成長至197%。

過去一段期間漲幅亦高的貴金屬屬中，白銀較為以特別，因為它不只是貴金屬，同時也有相當大的工業用途，尤其近年來在太陽能板、電子產品等領域的需求明顯增加，光是太陽能板相關需求，就約占白銀總需求的五分之一，工業需求成長對白銀價格形成中長期支撐。

以投資組合角色來看，目前生產白銀的平均成本大約每盎司約15美元，但每盎司先前售價可達85美元，企業獲利相當可觀，不過，銀的公司數量少、規模小、股價波動也比較大，因此在投組中扮演戰術性的角色。

國際原油價格近期波動劇烈，但即使撇開地緣政治因素，能源市場未來兩年的基本面仍然有改善的空間，因此對能源類股的看法其實比去年更為正面，因為市場僅將目光聚焦在中東衝突，但即使沒有戰事影響，原油市場本身的供需結構其實已逐漸轉強，全球對大型油田開發的資本支出明顯不足，因此新增供給的成長速度正在放緩；一旦儲油設施被填滿，油田就必須被迫停產，若重啟需要時間恢復。

油價上漲並不代表所有能源或礦業公司都一定受惠，因為不同公司的成本結構差異很大，所以，主動式管理的價值就會更加重要。投資的關鍵並不是單純押注油價，而要是能識別哪些公司能真正受益於能源價格上行。

此外，大宗商品的投資價值仍被市場低估，可以從五個面向衡量天然資源類股的投資潛力：

首先是需求面，電力需求將進入超級循環，有助於能源類股表現，油價因戰爭因素大漲也激勵能源類股表現；此外，天然氣與銅也受惠於結構性需求，使得需求強勁成長。

第二個面向是通膨，根據過去經驗，天然資源類股在通膨率超過3.3%的高通膨期間有80%的時間提供實質正報酬，年化報酬率達22%，優於通膨持平與低通膨（通膨率小於1.6%）時期的表現。

由於去全球化（美國關稅、國防支出增加）、政府債務金額持續增加及薪資通膨（人口高齡化導致勞動力減少）等因素，預估未來將是高結構性通膨為主的環境，有利於天然資源類股。

第三個面向是價值面，經過主動式投資篩選後，天然資源類股可望有較高的自由現金流收益率、股息發放率，以及穩健的資產負債表。

第四個面向是過往表現，長期統計顯示，天然資源類股票的過往表現優於實體大宗商品。

第五個面向為多元化配置，天然資源股票與科技等其他類股及其他實質資產的關聯度低甚至負相關，可考慮納入資產組合以分散風險。

操作心法

●以由下而上精選持股更有助於掌握利基企業。並不是單純押注油價，而要是能識別哪些公司能真正受益於能源價格上行。

●多元化投資白金、白銀等貴金屬可參與更多投資機會。金礦企業因成本控制和利潤率的提升，前景持續看好。市場對於大宗商品強勁需求，以及天然資源類股相對低估的投資價值，為天然資源基金表現帶來支持。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●即使金價在5,000美元上下準震盪整理，金礦股的獲利仍明顯提升，成本受控，金礦企業的整體總營運成本增幅明顯減緩。

●金礦股短線波動度較高，建議分批布局並中長期持有，金礦類股不僅與金價的關聯度高，企業獲利更具備極佳的成長潛力，有助於提升資產組合的多元化效果。（廖賢龍）

聯準會 財政赤字 地緣政治

延伸閱讀

美伊衝突引發通膨黏性 黃金「價值浮現」趁勢回檔中長期布局

市場持續波動 美股基金淨流入力道加速

第2季基金投資趨勢／股債混合+純股資產 全方位投資

黃金商品逢低分批買 短線現貨疲弱 惟多數投行仍看好後市

相關新聞

第2季投資 盯兩大變數

第2季台股面臨諸多關鍵變數，布局策略更顯重要。基於市場正向但不躁進，選股重於選市場。

基金特蒐／黃金、天然資源基金 帶勁

國際金價突破每盎司5,100美元關卡後大幅拉回，投資人難免質疑未來是否還有上漲空間，即使中東緊張局勢衝擊股市，但目前來看，支撐金價的關鍵因素依然存在：中長期美元走弱、地緣政治緊張局勢持續、市場預期聯準會將降息、對財政赤字的擔憂日益加劇，以及各國央行持續購金。

高股息商品 相對抗跌

受到中東戰火波及影響，3月來加權報酬指數下跌5.69%，觀察同期間台股被動式高息ETF表現，平均跌幅為3.8%，展現出抗跌力道，其中，共計有18檔，占比81.81%的標的表現贏過加權報酬指數，又以兆豐電子高息等權（00943）、台新永續高息中小、群益科技高息成長等最抗跌。

第2季基金投資趨勢／股債混搭 多重資產攻守兼備

野村投信指出，地緣政治走向與通貨膨脹前景是影響金融市場的關鍵因素。在2026年第2季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；股票部位占20%，聚焦台股優質基金；純債券基金維持在五成，包括多元收益債、全球金融投資等級債、美國非投資等級債基金。

九檔投等債 日均量逾萬張

台股、美股近期受美伊衝突影響，處於高檔震盪整理，投資人轉入債市尋求避風港，根據美銀引述EPFR統計自2026年3月13日至18日近一周，投資級債仍保持淨流入，並以59.1億美元居冠。觀察2月底中東衝突升溫以來，17檔債券ETF日均成交量超過1萬張，其中有九檔為投等債，顯見投資人風險意識升高。

外銷訂單動能強勁…多檔台股基金 賺贏大盤

美伊衝突牽動油價與通膨疑慮，不過經濟部預測3月外銷訂單仍有逾三成的年增率，外銷動能持續強勁。儘管大盤受美伊衝突持續震盪整理，但近一周仍有包括統一經建基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、PGIM保德信金滿意基金、野村積極成長基金等台股基金，持續跑贏大盤，並交出逾4%的正報酬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。