高股息商品 相對抗跌

受到中東戰火波及影響，3月來加權報酬指數下跌5.69%，觀察同期間台股被動式高息ETF表現，平均跌幅為3.8%，展現出抗跌力道，其中，共計有18檔，占比81.81%的標的表現贏過加權報酬指數，又以兆豐電子高息等權（00943）、台新永續高息中小、群益科技高息成長等最抗跌。

統計至昨（26）日，3月來台股被動式高息ETF雖然全數下跌，但股息也提供下檔支撐，跌幅介於0.13%至6.85%間。其中，績效前十依序為兆豐電子高息等權跌0.13%、台新永續高息中小跌0.56%、群益科技高息成長跌1.06%、野村趨勢動能高息跌1.41%、兆豐永續高息等權跌1.74%、元大台灣高息低波跌2.82%、復華台灣科技優息跌2.85%、富邦臺灣優質高息跌2.94%、元大台灣價值高息跌3.01%、FT臺灣永續高息跌3.1%。

台股連年大多頭行情，也讓台股高息ETF總報酬率相對落後於大盤，不過，在行情高檔震盪之際，高息型ETF可望發揮穩健的特性，適合有現金流需求以及訴求較低波動投資的人。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，國泰永續高股息成分股中擁有超過三成的金融保險類股，能在震盪中成為資金的避風港，同時擁有超過四成的科技類股，能在投資組合中扮演積極角色，追逐成長趨勢，打造進可攻、退可守組合。

凱基投信指出，據最新財報統計，台股上市櫃公司2025年稅後純益已突破4.4兆元，推估現金股息上看2.5兆元，為高殖利率行情奠定堅實基礎。展望今年，市場普遍預期台股全年獲利可望呈現雙位數增長，成為推動股價上漲的核心動能。在多空雜訊干擾、短期震盪加劇的環境下，展現「穩定息收」與「填息能力」的高股息ETF，料將持續扮演台股投資的重要方向；其中，低波動型高股息ETF兼顧追求收益與總報酬需求，將是今年值得留意的抵禦震盪策略。