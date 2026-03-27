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第2季基金投資趨勢／股債混搭 多重資產攻守兼備

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

野村投信指出，地緣政治走向與通貨膨脹前景是影響金融市場的關鍵因素。在2026年第2季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；股票部位占20%，聚焦台股優質基金；純債券基金維持在五成，包括多元收益債、全球金融投資等級債、美國非投資等級債基金。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，地緣政治衝突的紛擾往往短空長多，建議投資人採取多元且均衡的資產配置，以降低短線波動的影響。投資人無須過度擔憂，在適度增加現金部位之餘，更可把握機會逢低布局優質標的。人工智慧（AI）成長需求仍然強勁，在短暫的亂流過後，AI創新先鋒的美股及作為AI硬體製造基地的台股仍將是領頭羊。

全球多重資產方面，駿利亨德森平衡基金聚焦美國股債市，投資策略的歷史已逾30年，歷經多次市場多空的考驗。基金參考指標採股六債四比，股票嚴選大型優質成長股，前三大持股為輝達、字母、微軟；債券則以美國公債及優質公司債為主。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.81-7.16%。

在台股方面，野村高科技基金投資涵蓋台股上中下游供應鏈，搭配短中長期投資組合，全方位掌握科技機會。這檔基金無論是短、中或長期表現，都位居同類型基金前四分之一。基金經理人謝文雄也是野村e科技基金經理人，他自2012年4月接任這兩檔基金，在台股的投資研究資歷長達24年。

野村高科技基金到2月底規模206億元，產業分布以電子零組件股占24.1%最多，半導體股20.5%、通信網路股10.4%；前三大持股為欣興（3037）、台積電（2330）、南電（8046）。謝文雄2014年上任以來，為這檔基金締造1,471%驚人報酬率。

雖然戰事如拉長將增加通膨壓力，但野村投信認為，中長期而言，美國利率仍處於下行趨勢。債券殖利率短期彈升，反而是不錯進場時點，投資人可配置30%在野村全球多元收益債券基金。這檔基金無指標指數限制，投資組合可大跨度調整，依市況靈活調整債券信評結構，統計基金成立以來的存續期間介於負1.27-7.76年。

野村全球多元收益債券基金平均信評為BBB+，調整後存續期間為6.24年，債種以公司債占44.9%最多，其次是公債37.2%、可轉換公司債12%；市場別以美國債占24.3%最多，次是英國債20.1%、羅馬尼亞債7.1%。如選擇美元月配息級別，半年來年化配息率介於8.87-8.97%。

野村全球金融收益基金也可占10%，這是台灣少見的純金融投資等級債基金，到2月底，基金持有99%投資級債（含現金），其中金融債約90%，平均信評為A-；以美債占40.5%最高，其次英國債12.2%、日本債9.5%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率都超過7%。

野村美國非投資等級債券基金則可占10%。這是野村的旗艦基金之一，運用野村企業研究與資產管理獨創的千里馬投資策略，篩選出中長期潛力強的千里馬企業。基金持債逾1,300檔，平均信評為B+，平均存續期間降到2.97年；次產業有18種，以能源債占13%最多，其次是金融服務債及基礎工業債各占10.5%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於12.22-12.64%。

資產配置 地緣政治 金融市場

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