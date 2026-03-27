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外銷訂單動能強勁…多檔台股基金 賺贏大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美伊衝突牽動油價與通膨疑慮，不過經濟部預測3月外銷訂單仍有逾三成的年增率，外銷動能持續強勁。儘管大盤受美伊衝突持續震盪整理，但近一周仍有包括統一經建基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、PGIM保德信金滿意基金、野村積極成長基金等台股基金，持續跑贏大盤，並交出逾4%的正報酬。

凱基台灣精五門基金研究團隊指出，AI台廠供應鏈持續受惠於AI基礎設施的投資熱潮，隨著AI伺服器的機櫃組裝日益順暢，散熱、滑軌、機殼及電源供應器等零組件廠商，第1季有望繳出淡季不淡的表現；而通用型伺服器市場也同步迎來復甦，台灣相關硬體供應鏈的獲利前景樂觀。

野村投信分析，台股基本面持續展現韌性。2月上市櫃企業營收估計已連續八個月穩居4兆元以上，1,957家上市櫃公司，已有近84%的企業公布財報，整體加權平均營收成長達25.5%、每股稅後盈餘成長34.8%，展現強勁成長力道與企業獲利質量的同步提升。

基礎設施 電源供應器 美伊衝突

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多重資產基金績效靚 股債靈活配置 近月多數維持正報酬

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高股息商品 相對抗跌

受到中東戰火波及影響，3月來加權報酬指數下跌5.69%，觀察同期間台股被動式高息ETF表現，平均跌幅為3.8%，展現出抗跌力道，其中，共計有18檔，占比81.81%的標的表現贏過加權報酬指數，又以兆豐電子高息等權（00943）、台新永續高息中小、群益科技高息成長等最抗跌。

第2季基金投資趨勢／股債混搭 多重資產攻守兼備

野村投信指出，地緣政治走向與通貨膨脹前景是影響金融市場的關鍵因素。在2026年第2季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；股票部位占20%，聚焦台股優質基金；純債券基金維持在五成，包括多元收益債、全球金融投資等級債、美國非投資等級債基金。

九檔投等債 日均量逾萬張

台股、美股近期受美伊衝突影響，處於高檔震盪整理，投資人轉入債市尋求避風港，根據美銀引述EPFR統計自2026年3月13日至18日近一周，投資級債仍保持淨流入，並以59.1億美元居冠。觀察2月底中東衝突升溫以來，17檔債券ETF日均成交量超過1萬張，其中有九檔為投等債，顯見投資人風險意識升高。

外銷訂單動能強勁…多檔台股基金 賺贏大盤

美伊衝突牽動油價與通膨疑慮，不過經濟部預測3月外銷訂單仍有逾三成的年增率，外銷動能持續強勁。儘管大盤受美伊衝突持續震盪整理，但近一周仍有包括統一經建基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、PGIM保德信金滿意基金、野村積極成長基金等台股基金，持續跑贏大盤，並交出逾4%的正報酬。

中東戰爭以來美陸股市相對抗跌 法人：可擇優布局

中東戰爭持續，全球股市普遍回檔。法人指出，3月以來，美股與中國A股相對抗跌。美國享有企業成長動能強勁的優勢，中國大陸則受惠於再生能源快速擴張且股價仍合理，投資人可以擇優布局。

印度中長期有潛力

中東地緣政治風險升溫，短線干擾全球股市走勢。投信法人表示，印度股市短期面臨油價波動與外資動向反覆等逆風，但整體經濟基本面仍展現高度韌性；近年服務出口、軟體產業及海外匯款持續成長，使經常帳結構明顯改善，對高油價的承受能力亦較過往顯著提升，即便油價短期上行，對整體經濟與資本市場的衝擊相對可控。

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