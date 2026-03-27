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外銷訂單動能強勁…多檔台股基金 賺贏大盤
美伊衝突牽動油價與通膨疑慮，不過經濟部預測3月外銷訂單仍有逾三成的年增率，外銷動能持續強勁。儘管大盤受美伊衝突持續震盪整理，但近一周仍有包括統一經建基金、凱基台灣精五門基金、野村優質基金、PGIM保德信金滿意基金、野村積極成長基金等台股基金，持續跑贏大盤，並交出逾4%的正報酬。
凱基台灣精五門基金研究團隊指出，AI台廠供應鏈持續受惠於AI基礎設施的投資熱潮，隨著AI伺服器的機櫃組裝日益順暢，散熱、滑軌、機殼及電源供應器等零組件廠商，第1季有望繳出淡季不淡的表現；而通用型伺服器市場也同步迎來復甦，台灣相關硬體供應鏈的獲利前景樂觀。
野村投信分析，台股基本面持續展現韌性。2月上市櫃企業營收估計已連續八個月穩居4兆元以上，1,957家上市櫃公司，已有近84%的企業公布財報，整體加權平均營收成長達25.5%、每股稅後盈餘成長34.8%，展現強勁成長力道與企業獲利質量的同步提升。
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