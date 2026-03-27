九檔投等債 日均量逾萬張

台股、美股近期受美伊衝突影響，處於高檔震盪整理，投資人轉入債市尋求避風港，根據美銀引述EPFR統計自2026年3月13日至18日近一周，投資級債仍保持淨流入，並以59.1億美元居冠。觀察2月底中東衝突升溫以來，17檔債券ETF日均成交量超過1萬張，其中有九檔為投等債，顯見投資人風險意識升高。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人呂汶芳表示，儘管短期面臨油價與通膨波動，不過隨地緣政治衝突緩解，對債市的影響鈍化，債市可望回歸基本面。今年以來美國投等債淨流入1,179億美元，流入金額遠超其他債種，顯示投資人對於信評良好的債券需求強勁。雖然中長期貨幣政策方向仍偏向寬鬆，但聯準會主席鮑爾重申，唯有在通膨明確降溫下，才會考慮進一步降息。在靜待不確定性消退之際，面對利率走勢難測，短天期投等債憑藉低利率敏感度與穩健息收優勢，可做為資產配置選項。

安聯投信表示，聯準會如預期按兵不動，加上伊朗戰局未見緩和，帶動油價續漲，壓低市場降息預期，使得美國公債殖利率先降後升，投資級債止跌，資金淨流入降溫。從基本面觀察，經濟數據多數優於預期，ISM製造業指數、車輛銷售、ISM服務業指數、ADP就業變動、成屋銷售等數據優於預期。不過中東局勢仍未解，能源供應的穩定程度，將成為牽動市場氛圍的關鍵因子。

群益投信債券ETF研究團隊認為，自美伊衝突發生以來，原油價格大幅上漲，通膨疑慮隨之升溫，帶動整體債券殖利率同步走高。觀察美伊戰事爆發以來，短天期債受惠於殖利率波動敏感度低的優勢，整體走勢表現較為穩定。