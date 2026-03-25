中東地緣政治風險升溫，短線干擾全球股市走勢。投信法人表示，印度股市短期面臨油價波動與外資動向反覆等逆風，但整體經濟基本面仍展現高度韌性；近年服務出口、軟體產業及海外匯款持續成長，使經常帳結構明顯改善，對高油價的承受能力亦較過往顯著提升，即便油價短期上行，對整體經濟與資本市場的衝擊相對可控。

瀚亞投信指出，印度實體經濟動能穩健，內需與製造業持續扮演成長核心引擎。在政府推動基礎建設投資、製造業升級與數位經濟發展的政策支持下，企業投資與內需循環形成良性支撐。此外，通膨結構亦呈現分歧，核心通膨趨緩，有助於政策維持彈性，為經濟成長保留調整空間。

資本市場方面，外資與內資短期拉鋸，市場波動仍在所難免，但基本面條件未見明顯惡化。瀚亞投信表示，隨著美印貿易與關稅協議逐步定調，雙邊在供應鏈與科技領域的合作持續深化，有助於提升印度在全球「去風險化」供應鏈重組中的戰略地位，為中長期股市表現奠定基礎。

整體而言，瀚亞投信認為，短期市場雜音與地緣政治變數仍可能造成波動，但在政策支持、經濟結構改善及內需動能支撐下，印度中長期投資價值逐步浮現，投資人可在市場回歸基本面過程中，審慎關注具備成長潛力的投資機會。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，儘管戰爭影響市場投資情緒，不過Nifty指數成份企業最新一季營收與獲利成長皆繳出優於市場預期的好表現，暗示著營運谷底已過。

此外，美印關稅落地後，市場已先上修印度企業今年獲利預估值，而GST降稅與公務人員加薪將使消費動能復甦，加上印度央行寬鬆政策可望延續，同時銀行體系流動性充足，在利多因素疊加下，預期印度企業獲利成長將加速，後續將成為推升印度股市的最大養份。