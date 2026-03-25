中東戰爭以來美陸股市相對抗跌 法人：可擇優布局

中東戰爭持續，全球股市普遍回檔。法人指出，3月以來，美股與中國A股相對抗跌。美國享有企業成長動能強勁的優勢，中國大陸則受惠於再生能源快速擴張且股價仍合理，投資人可以擇優布局。

美國攻打伊朗以來，全球許多股市從高檔下殺。統計本月以來，日本、南韓、越南、德國股市等的跌幅都超過一成，法國股市跌幅也接近一成。

相形之下，費城半導體指數跌幅不到3%，中國A股跌幅則約6%。

富蘭克林投顧指出，除了地緣政治因素之外，美股仍存在多重變數，包括股票估值偏高、期中選舉具政策不確定性、勞動力市場與通貨膨脹變化、人工智慧（AI）的資本支出前景等，都仍可能拉高市場風險與波動度。

不過，富蘭克林投顧認為，2026年美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境仍相對寬鬆，今年仍可望有降息機會，看好美股今年獲利預估達雙位數，將提供美國資產堅實的基本面支撐。

群益投信指出，美股創新能力強，成長題材百花齊放，AI受惠產業已擴張到生物、金融、航太等。企業獲利能力持續發威，是驅動長線成長的勝率關鍵。市場預估S&P 500指數企業今年獲利可望成長15.4%，那斯達克指數企業更可望成長31.7%。

在陸股方面，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，儘管全球經濟逆風加劇，但中國大陸經濟結構龐大多元，在面對極端總經情勢時相對占有優勢。

大陸多年來持續推動能源、糧食安全及供應鏈自主化，也進一步提升總體韌性。

趙耀庭指出，大陸受惠於本土煤炭儲量充足、再生能源快速擴張、原油庫存高、對中東原油依賴度較低等，因此面臨能源帶動的通膨壓力時，承受力優於多數經濟體。

從市場角度來看，趙耀庭指出，目前MSCI中國指數的預估本益比約11倍，投資部位偏低、預期也相對保守，有利吸引尋求價值的海內外投資人進場，因此短期仍具上行空間。

此外，趙耀庭表示，近年市場對能源類股的配置比重偏低，這次衝突再度提醒投資人分散布局的重要性。不論是再生能源、電動車、電池或電網基礎設施等，都是大陸長期能源策略的核心，也較不易受到全球大宗商品波動影響，投資人可以適度布局。