第2季基金投資趨勢／瀚亞：股債多元配置 優化核心組合

瀚亞投信指出，中東戰事持續延燒，市場高度關注高油價的潛在衝擊。在人工智慧（AI）相關企業獲利成長的支撐下，可望抵銷短期地緣政治衝擊。在第2季，股債多重收益組合基金可占三成；股息及債息基金各占20%，以新興市場債券搭配全球智慧數據股息基金；股票基金占30%，聚焦亞洲科技、亞洲高息股及日本基金。

股債多元配置仍將是第2季的核心策略。在瀚亞多重收益優化組合基金，目前以全球股票基金占28.3%最多，再來是非投資等級債基金的22.7%、投資等級債基金的14.9%、美股基金的14.2%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於6.93%-7.21%。

瀚亞投信指出，在瀚亞多重收益優化組合基金的操作上，股票部位維持中性配置，偏向兼具防禦性與地緣題材受惠的板塊；債券則以中天期全球複合債為核心，分散單一券種風險，待聯準會（Fed）降息路徑趨於明朗後，再視情況拉長存續期。

瀚亞投信表示，在市場震盪期間，高股息股票相對具備較穩定的現金流，有助投資人度過波動、兼顧長期資產增值。瀚亞環球智慧數據股息基金去年9月成立，以成長潛力股為核心、高股息策略為輔，透過最適化投資組合配置，使投資人不僅有機會享有股息收入，也可參與資本利得成長，在波動市況中展現投資韌性。

瀚亞環球智慧數據股息基金有61.3%在美股，其次為日本、英國、中國大陸、台灣等；產業以資訊科技股占25%最多，其次是金融股的17.3%、工業股的11.6%。如果選擇新台幣配息級別，這檔基金去年11月首次配息以來，年化配息率介於7.28-7.62%。

債息也是收益的重要來源。瀚亞投信指出，今年以來，新興市場債市持續吸引資金流入，在降息預期帶動下，資金動能仍具延續性。瀚亞全球新興市場債券基金布局全球65個新興國家，持有逾400檔債券，投資組合高度分散；債券信評配置以BBB至BB級為主，占比約55%，兼顧風險控管與報酬機會，並提供多種幣別與級別供投資人選擇。

在瀚亞全球新興市場債券基金，平均信評為BB+；市場以墨西哥債占5.7%最多，其次是沙烏地阿拉伯債的4.3%、哥倫比亞債的3.7%；債種以國庫券占38.3%最多，其次是政府公債的28.3%、準主權債的16.2%、銀行債的3.5%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於5.89-6.89%。

在純股票基金方面，瀚亞投信指出，亞洲基金可占20%，以參與亞洲的高成長動能。在瀚亞亞洲科技資本家股票基金，以科技及通訊相關族群為主要布局標的，目前以台股占45.4%最多，其次是南韓的22.1%、中國大陸的15.5%、日本的10.9%。至於瀚亞亞洲股票收益基金，布局範圍更多元，以陸股占27.7%最多，其次是台股的19%、南韓的16.7%、印度的11.9%、澳洲的9.4%。

瀚亞投信持續看好日股中長期上漲動能，建議投資人除了布局亞股（含日本）基金，可透過單一市場基金，把握日本成長契機。瀚亞日本動力股票基金研究團隊長期鎖定被市場低估的個股，透過由下而上的選股邏輯，發掘具成長潛力的投資標的。在產業分布上，這檔基金目前以工業股占28.8%最多，其次是金融股的15.2%。