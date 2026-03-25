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野村：逢回布局AI鏈

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

野村投信展望第2季表示，台股評價雖高於長期均值，但在ROE抬升與現金流改善下，評價具可被合理化的基礎。投資策略將回歸「逢回布局、產業擇優」，以AI相關供應鏈為核心，搭配短期受惠油價波動的交易性題材，並強化風險緩衝。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析，第2季觀察重點包括：第一，地緣政治及其對油價與航運走勢的延宕風險；第二，全球利率政策的節奏變化，特別是通膨回落速度與就業市場韌性；第三，貿易與監管政策的不確定性（包含關稅、出口管制及科技供應鏈審查）；第四，關鍵材料與製程產能瓶頸（先進封裝產能、CCL/ABF材料）及電力供應約束。若地緣政治與貿易政策不確定性緩解，台股有望重新回到上升軌道。

投資策略上，姚郁如建議維持「逢回布局＋結構成長擇優」：核心部位聚焦AI供應鏈，包含先進製程與先進封裝、晶圓測試與設備、散熱模組、CCL/PCB、高階網通設備與光通訊/CPO等，優先鎖定。

先進製程 布局 地緣政治

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