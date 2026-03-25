野村：逢回布局AI鏈

瀚亞投信指出，中東戰事持續延燒，市場高度關注高油價的潛在衝擊。在人工智慧（AI）相關企業獲利成長的支撐下，可望抵銷短期地緣政治衝擊。在第2季，股債多重收益組合基金可占三成；股息及債息基金各占20%，以新興市場債券搭配全球智慧數據股息基金；股票基金占30%，聚焦亞洲科技、亞洲高息股及日本基金。

2026-03-25 23:40