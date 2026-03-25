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市場持續波動 美股基金淨流入力道加速

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR

能源供應疑慮未解，全球股市齊跌。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年3月13日至3月18日止近一周，美股基金以淨流入471.32億美元居冠、力道顯著大幅增溫，其他包括拉丁美洲、已開發歐洲亦轉為微幅淨流入，顯示資金輪動快速，市場情緒聚焦能源供應穩定度。

安聯投信表示，美伊衝突延續，受以色列和伊朗輪番打擊關鍵能源設施影響，能源供給議題持續引發市場波動且幅度加劇；美國聯準會如預期維持利率不變，點陣圖釋放偏鷹訊號，都牽動市場投資情緒起伏；歐洲央行亦保持政策利率不變。

安聯投信表示，中東衝突未解持續替能源供應帶來干擾，後續留意商品價格壓力是否加大，整體來說，聯準會雖然在政策步調上更為謹慎，但一部分也是受到經濟保持穩健增長所致，若衝突緩和影響趨於可控，市場有望在企業獲利成長支持下延續偏多的結構行情。

回顧過去中東衝突事件，油價雖有走升，對股市衝擊則多為較短線影響，統計1980年以來，中東戰事爆發後三個月，標普500指數平均上漲1.7%，後六個月平均上漲37%。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，目前中東情勢發展尚不明朗，但儘管短線戰事未停，預期只要未進一步升級擴大，能源供應干擾影響長期有望相對可控，整體來說目前市場傾向等候觀望。

莊凱倫表示，從過往經驗來看，投資可藉此波動環境汰弱留強，著眼成長題材，以主動多元方式布局，如跨領域、多重資產方式布局，方向建議聚焦實質將AI轉化為生產力的多元產業與技術領域，特別是工業、金融及醫療保健等已透過AI提升效率並創造實質獲利的產業；策略上使用不同資本結構參與，例如高波動個股如軟體股、小型半導體股以可轉債或公司債方式持有，平衡科技及非科技產業。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，戰爭推高油價是股市最大系統風險，目前利空影響可控，中性看待此一風險，但對油價走勢仍建議保持警戒，方向上更具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；評價高低取決於成長率優劣，且在高成長族群的投資，成長趨勢改變與否在投資決定的優先順序高於評價，在趨勢未變之前，股價漲跌取定於趨勢而非評價。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，如AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的，如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。

施政廷表示，伊美戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。

中東情勢 市場 中東戰事

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