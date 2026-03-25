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多重資產基金績效靚 股債靈活配置 近月多數維持正報酬

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
多重資產基金 績效靚。路透
多重資產基金 績效靚。路透

美以伊情勢混亂，多重資產基金受惠股債靈活配置與選股，近月大多維持正報酬，甚至優於台股大盤。法人指出，在市場仍受地緣政治干擾下，多重資產策略透過分散配置與動態調整，有助降低波動並掌握結構性成長機會，後市仍具吸引力。

中東戰火持續延燒，使全球石油供給轉為緊俏，牽動通膨蠢動，使市場對美國等央行降息預期降低，對風險資產偏好大幅降低。

統計至20日，台股近一個月下跌0.1%，但多重資產型基金近一個月績效表現穩健，多檔基金優於台股大盤。當中以施羅德台美雙利多重資產最搶眼，績效達7.1%，再來是聯邦臺灣精選收益多重資產達6.4%，富邦AI智能新趨勢多重資產亦有6.1%報酬。

進一步看，統一優選低波多重資產、統一全球動態多重資產，單月績效分別各達4.5%、3.6%，反映市場震盪環境下，低波動與動態調整策略具備防禦與進攻兼具的優勢。

施羅德投信表示，在今年不確定性仍高的環境之下，以「嚴控波動風險」為核心的多元資產策略，投資組合策略重視「可預期的現金流」與結構分散的基本面，仍是持續參與市場的務實作法。

做法是掌握收益品質，並對成長股進行動態調整；透過股票、多元區域債券以及黃金等低相關性資產配置

聯邦投信表示，聯準會同步上修2026至2027年通膨預期，市場對寬鬆政策期待降溫，甚至開始反映未來不降息或重啟升息的可能性；在通膨維持高檔與勞動市場逐步轉弱的交互影響下，滯脹疑慮升溫，使貨幣政策操作空間受限，整體總經環境不確定性顯著提高。

綜合富邦、安聯投信看法，目前中東地緣衝突發展尚不明朗，但只要未進一步升級擴大，能源供應干擾影響長期有望相對可控，從經驗來看，投資可藉此波動環境汰弱留強，著眼成長題材，以主動多元方式進行布局，如跨領域、多重資產方式布局，債券部分建議著重高品質債券，以複合債為主，搭配高評級短年期債券、新興債多元配置。

聯準會 貨幣政策 資產配置

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