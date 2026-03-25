越股硬挺 擁四大題材

近期越南股市受中東地緣政治風險升溫影響，市場波動加劇，富時越南30指數自高點修正回落。技術面觀察，指數目前回測年線附近，RSI（14）已跌破30，顯示市場進入超賣區，過去經驗顯示此區間具備反彈契機。在基本面未出現轉弱情況下，市場震盪反而提供中長期投資人逢低布局機會。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越股具四大中長期支撐。首先在政策面，越南政府近期為穩定能源供應，將多項石油產品進口稅率由3%至10%降至0%，降低外部衝擊對經濟影響。其次在資金面，越股開戶數至2月底逾1,230萬戶，創新高，顯示內資動能強勁，成支撐市場重要力量；市場高度關注9月潛在「升格新興市場」題材，若順利納入，有望吸引國際資金，帶動評價提升。

第三，在改革面，國會即將召開重要會議，市場預期新政府團隊持續推動經濟與金融改革，提升市場制度與資本效率。第四，在評價面，越股2025年本益比約14倍，2026年預估EPS成長達14.5%，高於區域平均，且目前預估本益比降至約12.7倍，低於長期均值，凸顯評價具吸引力。