黃金商品逢低分批買 短線現貨疲弱 惟多數投行仍看好後市

中東戰事以來，高油價引發通膨預期、市場估計聯準會將延後降息時點、美元升值及美國公債殖利率上升、加上金價先前累積的漲幅已大、市場情緒恐慌引發資金變現賣壓，接連衝擊金價自高檔回落，相繼跌破每盎司5,000及4,500美元大關，回吐今年來漲幅。

期元大S&P黃金（00635U）研究團隊指出，3月來股債金同步走弱，美股S&P 500下跌4.33%，美國10年債殖利率彈升40基點，向為避險資產首選的黃金更是重挫16.51%，顯示市場全面性的以現金為王，可能原因有三：第一，根據過去經驗，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的；第二，戰爭已進入第四周仍無結束跡象，油價飆漲恐將帶動通膨上升，支撐投資信念之一的降息政策不僅愈行愈遠，甚至可能扭轉為升息；第三，過去二年黃金價格漲幅高達109.38%，累積獲利高，投資人獲利了結較無困擾。

短線黃金疲弱態勢能否止住，主要在於中東戰爭是否如美國總統川普所言在短期內結束，油價若能脫離高檔區間，投資人的恐慌心態將能回穩。不過，雖然黃金短線疲弱，多數投行仍看好黃金後市，如摩根大通認為投資人的流動性需求只是短期現象，隨著能源中斷持續的時間愈長，對通膨和經濟增長的影響愈大，聯準會最終仍會以穩定就業為優先，因此預期第4季黃金均價將高達每盎司6,300美元。

富蘭克林證券投顧強調，著眼黃金、黃金產業型股票跟傳統股債資產的相關性低，納入投資組合有助分散風險並提高報酬機會。惟黃金產業型基金波動性較大，建議可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，依照投資人風險承受度，投資組合占比可達5%~10%。根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%，風險調整報酬將從3.09上揚至4.88，過去三年亦是如此，凸顯出多元投資對投資組合帶來正面效果。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，過去幾年金價是由實際基本面所驅動，在此環境下，新的黃金應用場景正在被創造出來，將有助支撐金價。隨著金價上漲，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，甚至可追溯到幾百年前，尋找那些能投產、產生現金、快速償債的礦脈項目更有利。