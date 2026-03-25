聽新聞
0:00 / 0:00

黃金商品逢低分批買 短線現貨疲弱 惟多數投行仍看好後市

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
黃金商品 逢低分批買（路透）
黃金商品 逢低分批買（路透）

中東戰事以來，高油價引發通膨預期、市場估計聯準會將延後降息時點、美元升值及美國公債殖利率上升、加上金價先前累積的漲幅已大、市場情緒恐慌引發資金變現賣壓，接連衝擊金價自高檔回落，相繼跌破每盎司5,000及4,500美元大關，回吐今年來漲幅。

期元大S&P黃金（00635U）研究團隊指出，3月來股債金同步走弱，美股S&P 500下跌4.33%，美國10年債殖利率彈升40基點，向為避險資產首選的黃金更是重挫16.51%，顯示市場全面性的以現金為王，可能原因有三：第一，根據過去經驗，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的；第二，戰爭已進入第四周仍無結束跡象，油價飆漲恐將帶動通膨上升，支撐投資信念之一的降息政策不僅愈行愈遠，甚至可能扭轉為升息；第三，過去二年黃金價格漲幅高達109.38%，累積獲利高，投資人獲利了結較無困擾。

短線黃金疲弱態勢能否止住，主要在於中東戰爭是否如美國總統川普所言在短期內結束，油價若能脫離高檔區間，投資人的恐慌心態將能回穩。不過，雖然黃金短線疲弱，多數投行仍看好黃金後市，如摩根大通認為投資人的流動性需求只是短期現象，隨著能源中斷持續的時間愈長，對通膨和經濟增長的影響愈大，聯準會最終仍會以穩定就業為優先，因此預期第4季黃金均價將高達每盎司6,300美元。

富蘭克林證券投顧強調，著眼黃金、黃金產業型股票跟傳統股債資產的相關性低，納入投資組合有助分散風險並提高報酬機會。惟黃金產業型基金波動性較大，建議可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，依照投資人風險承受度，投資組合占比可達5%~10%。根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%，風險調整報酬將從3.09上揚至4.88，過去三年亦是如此，凸顯出多元投資對投資組合帶來正面效果。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，過去幾年金價是由實際基本面所驅動，在此環境下，新的黃金應用場景正在被創造出來，將有助支撐金價。隨著金價上漲，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，甚至可追溯到幾百年前，尋找那些能投產、產生現金、快速償債的礦脈項目更有利。

中東戰事 投資人 黃金

延伸閱讀

還有哪些資產還安全？黃金崩盤、油價也暴跌 期街口布蘭特正2崩逾13%

金價空頭情緒大增 臺銀：本周若未止跌、多方恐將持續退守

金價閃崩8%後Ｖ型大反彈 回升至4,400美元之上

美股商品吸金力道猛 歷史經驗恐慌時點進場報酬較優

相關新聞

多重資產基金績效靚 股債靈活配置 近月多數維持正報酬

美以伊情勢混亂，多重資產基金受惠股債靈活配置與選股，近月大多維持正報酬，甚至優於台股大盤。法人指出，在市場仍受地緣政治干擾下，多重資產策略透過分散配置與動態調整，有助降低波動並掌握結構性成長機會，後市仍具吸引力。

危機入市優選美股 VIX指數高於25進場後市漲勢可期

美伊戰火持續，風險性資產價格表現波動劇烈，VIX恐慌指數也竄升至20以上，最高一度來到29.49，最新數值約26。法人表示，儘管近期市場飽受地緣政治雜音干擾，根據以往美國海外重大軍事行動的歷史經驗，對於美股中長期表現影響有限，短期市場恐慌之際，可視為逢低布局買點。

第2季基金投資趨勢／股債混合+純股資產 全方位投資

2026年以來風險資產延續強勁表現，不過，美國在2月底突然攻擊伊朗，為全球經濟與股市前景投下陰影。展望第2季，中東戰爭何時結束？美國聯準會仍會降息？人工智慧泡沫化？投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？本報邀請主要基金公司提供2026年第2季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，協助穩健型投資人降低風險。

日股利多 避險資金卡位

3月以來地緣風險升溫、油價走高，通膨與利率路徑不確定性上升，市場轉向具現金流與分散特性的資產。投信表示，日本企業獲利、公司治理與股東回饋趨勢持續，是支持評價與獲利體質的關鍵；同時，日股投資主軸正自超大型權值向更廣泛族群擴散，改革帶動股東權益報酬率（ROE）提升與內需修復，成為新一輪資金布局焦點。

越股硬挺 擁四大題材

近期越南股市受中東地緣政治風險升溫影響，市場波動加劇，富時越南30指數自高點修正回落。技術面觀察，指數目前回測年線附近，RSI（14）已跌破30，顯示市場進入超賣區，過去經驗顯示此區間具備反彈契機。在基本面未出現轉弱情況下，市場震盪反而提供中長期投資人逢低布局機會。

黃金商品逢低分批買 短線現貨疲弱 惟多數投行仍看好後市

中東戰事以來，高油價引發通膨預期、市場估計聯準會將延後降息時點、美元升值及美國公債殖利率上升、加上金價先前累積的漲幅已大、市場情緒恐慌引發資金變現賣壓，接連衝擊金價自高檔回落，相繼跌破每盎司5,000及4,500美元大關，回吐今年來漲幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。