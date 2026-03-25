第2季基金投資趨勢／股債混合+純股資產 全方位投資

2026年以來風險資產延續強勁表現，不過，美國在2月底突然攻擊伊朗，為全球經濟與股市前景投下陰影。展望第2季，中東戰爭何時結束？美國聯準會仍會降息？人工智慧泡沫化？投資人在建立及調整投資組合時要注意哪些風險？本報邀請主要基金公司提供2026年第2季投資建議，大致以五檔基金進行資產配置，協助穩健型投資人降低風險。

富蘭克林投顧表示，除了地緣政治情勢之外，第2季消息面須留意聯準會（Fed）主席鮑爾在5月15日任期屆滿之後的新任主席、美國關稅、主要央行貨幣政策、人工智慧（AI）發展等。至於投資組合，建議50%在股債混合資產，美國及新興市場資產各占一半；50%在純股票資產，包括20%的科技股票基金、20%的日本股票基金及10%黃金基金。

在美國平衡基金方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林旗艦基金之一。到2月底，這檔基金以股票（含可轉證及股權連結商品）占53%最多，再來是債券43%、現金4%，債券平均信評BBB。如選美元月配息級別，半年來年化配息率介於7.95-8.25%。

富坦穩定月收益基金經理人波克指出，團隊目前評估中東局勢對市場影響屬於有序調整，但會密切關注情勢變化靈活調整。目前對美國經濟展望維持正向，強健的企業獲利增長將提供美國股債資產支撐。基金以收益優先的角度衡量各類資產的投資機會，會彈性運用股票、債券與混合資產，爭取全方位投資與收益機會。

至於富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金，目前股票占42%最多，其次債券40%、現金19%。股票側重亞洲AI題材，橫跨中國大陸、南韓、台灣及印度；債券以新興市場當地債為主，具備高息、貨幣升值、商品及改革題材，偏重拉丁美洲及非洲。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於5.97-8%。

富坦新興月收益基金經理人哈森泰博表示，新興國家體質強韌，已挺過包含疫情、Fed大幅升息、俄烏戰爭、美國加徵關稅等多次挑戰。即使短線面臨中東局勢的不確定性，但在強化總體經濟架構、降低國際收支脆弱性方面已有顯著進展的新興市場將展現韌性。尤其許多新興國家都是能源及原物料出口國，受惠商品價格上漲。

純股票基金方面，富蘭克林坦伯頓科技基金有86.2%在美股，搭配台灣、荷蘭及中國大陸等市場的龍頭企業；前五大持股為輝達、博通、微軟、台積電、蘋果。基金還有美元穩定月配息及日圓避險級別。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率8.47-8.51%。富坦科技基金經理人柯堤斯指出，市場波動將持續，但應被視為轉型過程中的特徵，而不是潛在趨勢正在衰退的證據。AI運算需求很可能保持異常強勁，有利於領先的半導體製造商、半導體設備商、與更廣泛的AI基礎設施建設相關公司，包含公用事業、工業、原物料等產業。

富蘭克林坦伯頓日本基金則聚焦日本消費、工業、金融、科技通訊等四大主題。基金經理人邱正松指出，日本「金髮女孩」的總體環境已然成形，日本企業多年期獲利成長動能終於可以與與其他成熟市場相匹敵。日股股東權益報酬率（ROE）已攀升至逾9%的新高，過去經驗顯示，日股ROE改善，有助推升日股表現優於全球股市。

富蘭克林黃金基金也是富蘭克林旗下歷史悠久的旗艦基金之一，1969年成立，基金經理人蘭德（Steve Land）操盤逾20年。他表示，金價雖然從高檔回落，但長期仍受惠於供給受限、央行持續性買盤、財政與總體經濟環境充滿不確定。目前許多金礦商的本益比低於歷史水準，還擁有更高的自由現金流量、具吸引力的估值。