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日股利多 避險資金卡位

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

3月以來地緣風險升溫、油價走高，通膨與利率路徑不確定性上升，市場轉向具現金流與分散特性的資產。投信表示，日本企業獲利、公司治理與股東回饋趨勢持續，是支持評價與獲利體質的關鍵；同時，日股投資主軸正自超大型權值向更廣泛族群擴散，改革帶動股東權益報酬率（ROE）提升與內需修復，成為新一輪資金布局焦點。

野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，薪資—物價的良性循環與生產力提升正在醞釀，名目成長與利率正常化的環境，有助支持股市評價與企業獲利體質，在地緣風險未解、油價與通膨變數仍在的情境下，以「現金流穩定＋產業分散」為核心的策略，有助投資組合兼顧穩定與成長。

群益投顧表示，日股近期資金呈現避開受高利率壓抑的高評價電子股，轉入受惠報價上漲的原物料、航運及防禦族群。

原油價格居高不與美日央行偏鷹的背景下，評價面承壓，操作避開高本益比個股，留意具備報價上漲題材與低基期防禦屬性標的。

野村日本動能高息ETF（00972）經理人張怡琳表示，日本薪資增長與企業投資改善，有助內需動能逐步回溫。當前日股仍具多項結構性利多包含：1.企業治理改革深化：2.資金回流與外資關注度攀升；3.實質薪資改善支撐內需成長；4.日企庫藏股與併購活動活絡；5.政策環境友善。

樓克望表示，在基本面回升、改革深化與內需擴張三大長期動能支持下，日本市場依然具備長線吸引力對於尋求風險分散的投資人而言，日股具備中長期結構性優勢。

兆豐日本優勢多重資產基金經理人楊寳杉表示，日本股市因政策改革有助於提升企業活力與市場透明度，吸引外資回流和促進產業升級。

選股方向，關注具備核心技術、產業競爭力及國際戰略地位的企業，特別是半導體、金融與工業重工等領域。日本股市本益比相對較低、性價比相對較高，具有配置優勢。

日本 地緣風險

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