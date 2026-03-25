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危機入市優選美股 VIX指數高於25進場後市漲勢可期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美股。 （美聯社）
美股。 （美聯社）

美伊戰火持續，風險性資產價格表現波動劇烈，VIX恐慌指數也竄升至20以上，最高一度來到29.49，最新數值約26。法人表示，儘管近期市場飽受地緣政治雜音干擾，根據以往美國海外重大軍事行動的歷史經驗，對於美股中長期表現影響有限，短期市場恐慌之際，可視為逢低布局買點。

根據統計，過去20年在VIX指數高於25、市場恐慌時進場美股，後續平均表現不俗，標普500指數後一月上漲1.6%、後三月上漲5.2%、後六月上漲10.2%，向來在題材性與成長性更具代表的Nasdaq-100指數在上述各期間的平均漲幅更佳。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美國總統川普指出，已與伊朗進行有成效的對話，給予五天軍事行動緩衝期，再視談判結果決定後續動作，雖然伊朗接續否認，不過當日美股仍聞訊反彈。後市來看，雖然衝突尚未落幕，在川普須緩和政治壓力的前提下，戰事或許有機會趨緩。

另一方面，美國經濟仍具韌性，企業獲利維持穩健增長，且獲利改善的狀況不單只侷限在特定產業，其廣度有所提升，中長期表現仍值留意。建議投資人不妨善用主動式美股ETF來參與，可因應市況動態調整持股內容，產業布局上，既能把握AI浪潮下科技族群成長機會，也可同步兼顧其他體質與前景同樣俱佳的潛力股。

而美國為AI大國，AI相關族群備受矚目，尤以進入漲價循環的記憶體族群，近來更是盤面焦點。統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，AI基礎設施從建置初期，快速邁向全面規模化部署，AI晶片規格持續升級，對記憶體的需求也以倍數增長，使這個族群從幕後配角躍升為AI運算的戰略資產。美光作為全球少數能提供AI所須的全系列記憶體產品的廠商，掌握完整記憶體技術，旗下的高頻寬記憶體（HBM）更是AI GPU效能運作的關鍵。

VIX 地緣政治 記憶體族群

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