金融債殖利率位於高檔 獲川普、台積電青睞

中東局勢緊繃導致金融市場震盪，由於伊朗頑強抵抗，戰爭何時結束仍是未知數，除了現金，布局優質金融債亦可在降低波動度的同時，享有較高債息（殖利率）的機會，包括美國總統川普及台積電（2330）等均布局金融債。野村投信指出，金融機構財務體質趨於健全，加上放鬆監管政策趨勢有利金融機構獲利前景，建議投資人把握現階段殖利率在高檔時進場布局金融債。

野村投信指出，企業競相投入AI的資本支出，使得近期企業發債量激增，根據統計，3月9日至16日當周投資級公司積極舉債創下史上第二大周發行金額1,150億美元，發債企業包括Amazon、Salesforce、Honeywell Aerospace與Airbnb等，且因油價高漲，市場對於通膨的擔憂推升公債殖利率走高，投資人趁著殖利率位於相對高檔時逢低布局投資級公司債，期望能夠兼顧風險與收益。

殖利率高於一般投資級公司債的金融債更是企業與名人的心頭好，包括川普自就職截至2025年10月初，已持續買入公司債、州政府債與市政債，總金額至少達1.8億美元，其中包括花旗、摩根士丹利、富國銀行等標的。另外，台積電於3月13日發重訊公告旗下子公司取得六檔包括Morgan Stanley，Goldman Sachs，Wells Fargo 等共計約6,000萬美元的金融債。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，波灣衝突與油價大漲成為近期債券市場最重要的結構性變數，戰爭是否能迅速結束是關鍵。年初以來，美國經濟維持穩定成長，AI 與科技投資持續壓抑通膨，但地緣政治風險卻重新推升能源價格，衝擊固定收益市場。短期能源價格的飆升使得10年期美債殖利率往4.25%回測，短端利率受制於政策不確定性，降息時點可能延後，殖利率曲線呈熊市趨平。

其次，信用市場的利差持續擴大。油價大漲對消費支出形成壓力，企業融資成本上升，尤其是能源密集型與循環性產業的再融資風險加劇。相對而言，金融業受益於eSLR 改革與壓力測試資本緩衝凍結，資本充足度提升，債務供給下降，有利於金融債的表現；須留意短期亦受到私募信貸過度集中軟體業及流動性擔憂，波動加大。整體而言，長天期金融債、混合資本債與次順位金融債仍是逢低配置的首選。