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外資賣亞股 台股大失血

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東戰爭持續，外資繼續賣超新興亞股，上周大賣台股56.5億美元最多，其次是賣超印度26.7億美元、南韓22.1億美元；僅買超印尼及馬來西亞，金額也都各只有0.2億美元。新興亞股上周相當抗跌，以南韓大漲5.3%最強，其次是泰國漲1.6%、馬來西亞漲1.2%，僅越南跌幅超過1%，全周跌2.8%。

今年以來，外資在新興亞股中最愛泰國，買超7.3億美元，其次是對馬來西亞買超2.4億美元，賣超則以對南韓賣超240.6億美元最多，其次是賣超台灣117.2億美元；主要新興亞股以南韓漲28.2%最優，再來是台灣的12.9%、泰國的10.9%，但印尼跌17.8%最弱。

外資上周持續大賣台股，3月以來狂賣台股215億美元，今年來賣超大於對印度賣超。不過，台股上周仍漲0.4%。主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷分析，戰事衝擊的是短期心理情緒，而非台灣半導體的底層競爭力，建議投資人應建立「風險常態化」思維，善用市場波動之際，針對不可替代性高的企業主動分批布局。

保德信市值動能50 （009803）經理人楊立楷也表示，從上周全球科技業矚目的輝達GTC大會可窺知，AI已正式進入「大量實際使用」階段，重點不再只是訓練模型，而是讓AI持續進行思考、推理與執行任務。未來資料中心的角色將從傳統資料儲存設施，轉變為生產AI推理代幣的智慧工廠，2027年整體AI基礎建設需求將超過1兆美元。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，受到戰爭與油價飆升的衝擊，印度股市近期回檔。但印度積極與伊朗對話，有兩艘載運液化石油氣的印度船舶獲准通過荷莫茲海峽，後續還有多艘等待通行確認，有望減輕對印度的負面干擾。產業配置上，較看好電力等長線題材，減碼對中東曝險較高及原物料成本高漲的個股。

印尼 外資 液化石油氣

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布局金融債 享雙優勢

中東局勢緊繃導致金融市場震盪，布局優質金融債也降低波動度、享有較高債息，包括美國總統川普及台積電等均布局金融債。投信指出，金融機構財務體質趨於健全，監管政策放鬆也有利獲利前景，投資人可把握現階段殖利率在高檔時進場布局金融債。

海外股票型 買盤卡位

近期儘管國際股市受到中東地緣衝突影響而震盪，但也吸引投資人逢低卡位，海外股票ETF受益人3月來增逾5萬人。其中，美國經濟仍保持擴張，企業營運具備韌性，美股ETF人氣最旺。

非投等債 吸引力浮現

美國聯準會（Fed）上周利率按兵不動，符合市場預期。法人指出，Fed年底前仍有可能降息，有利信用債。不論是投資等級債或非投等債，目前的殖利率仍有吸引力，且可望受惠於經濟韌性。

美股商品吸金力道猛 歷史經驗恐慌時點進場報酬較優

過去一周整體股票型ETF獲713.5億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲579.5億美元淨流入，日本、亞洲與歐洲也分別獲14.1億、14.1億與13.4億美元淨流入，中國市場則遭11.1億美元資金淨流出。

股市重挫該逃？ 法人解析兩大關鍵與資產配置策略

近期全球股市明顯震盪，美股跌破重要技術關卡，亞洲股市同步走弱，市場瀰漫不安情緒。投資人擔憂，這波修正究竟是短期波動，還是更大風險的前兆？「鉅亨買基金」表示，這次重挫關鍵來自中東戰事升溫與私募信貸疑慮雙重衝擊，不過，私募市場本就非一般投資人可直接參與標的，無須過度恐慌。面對震盪，投資人更應回到自身投資節奏，避免情緒干擾長期布局。

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