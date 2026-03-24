布局金融債 享雙優勢

中東局勢緊繃導致金融市場震盪，布局優質金融債也降低波動度、享有較高債息，包括美國總統川普及台積電等均布局金融債。投信指出，金融機構財務體質趨於健全，監管政策放鬆也有利獲利前景，投資人可把握現階段殖利率在高檔時進場布局金融債。

野村投信指出，企業競相投入AI資本支出，企業發債量激增。根據統計，3月9日至16日當周投資級公司舉債創下史上第二大周發行金額1,150億美元，發債企業包括Amazon、Salesforce、Honeywell Aerospace與Airbnb等，且因油價高漲，市場對於通膨的擔憂推升公債殖利率走高，投資人趁著殖利率位於相對高檔時逢低布局投資級公司債，期望能夠兼顧風險與收益。

殖利率高於一般投資級公司債的金融債更是企業與名人的心頭好，包括川普總統自就職截至2025年10月初，已持續買入公司債、州政府債與市政債，總金額至少達1.8億美元，其中包括花旗、摩根士丹利、富國銀行等標的。

台積電於3月13日發重訊公告旗下子公司取得六檔包括Morgan Stanley，Goldman Sachs，Wells Fargo 等共計約6,000萬美元的金融債。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟指出，波灣衝突與油價大漲成為近期債券市場最重要的結構性變數，戰爭是否能迅速結束是關鍵。年初以來，美國經濟維持穩定成長，AI與科技投資持續壓抑通膨，但地緣政治風險卻重新推升能源價格，衝擊固定收益市場。短期能源價格的飆升使得10年期美債殖利率往4.25%回測，短端利率受制於政策不確定性，降息時點可能延後，殖利率曲線呈熊市趨平。

主動復華金融債息（00986D）經理人黃媛君指出，金融債是收息族另一投資選擇，2008年金融海嘯過後，市場對金融機構發行債券要求給予更高回報，帶動金融債總報酬優於其他公司債。與其他主要債券相比，金融債殖利率較高、波動度也較低。