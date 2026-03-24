非投等債 吸引力浮現

美國聯準會（Fed）上周利率按兵不動，符合市場預期。法人指出，Fed年底前仍有可能降息，有利信用債。不論是投資等級債或非投等債，目前的殖利率仍有吸引力，且可望受惠於經濟韌性。

中東戰爭持續，市場擔心Fed可能升息。品浩（PIMCO）經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）認為，能源衝擊除了可能推升通貨膨脹外，也為經濟成長帶來下行風險。即使美國已躍升為能源淨出口國，但考量到勞動市場已逐步走弱，美國經濟似乎也變得更脆弱。

衛艾婷指出，央行以打擊通膨為目標，要在通膨加速時果斷降息可能更困難，但在經濟成長放緩之際選擇升息也同樣困難。

如果通膨最終證實僅為暫時性，但經濟下行風險卻成真，各國央行可能需要轉向採取更積極的寬鬆政策。

路博邁美國非投資等級債券團隊共同主管柯欽斯基（Christopher Kocinski）指出，Fed今年年底前仍可望降息一次。由於經濟及企業基本面持續穩健，今年美國非投等債的違約率將維持在1.5~1.75%，歐洲非投等債的違約率則約1.9%。

從信用品質的角度來看，非投等債的市場結構已大幅改善，信用品質顯著提升。柯欽斯基指出，目前BB等級債券占整體市場約55%，B等級債約30%，CCC以下的高風險債券已不到10%。

柯欽斯基分析，在非投等債中，約5~10%市值的產業（包含軟體、媒體、金融服務等）可能受到AI發展的負面衝擊；約15~20%市值的產業（如公用事業、半導體、金屬礦業、數據中心等）則受惠於AI數據中心的強勁需求。

主動貝萊德優投等（00985D）擬任基金經理人游忠憲指出，在市場不確定性升高時，投資人常轉向公債避險，但在利率反覆波動下，長天期公債可能未必如想像中穩定。

長債存續期間較長，對利率變動較敏感，一旦利率上下震盪，價格波動也會放大。如果利率未呈現明確單邊趨勢，長天期公債表現反而更為起伏。

游忠憲指出，相較之下，投資等級債除了利率因素外，報酬還來自於企業票息收入。由於發行企業信用評等較高，在經濟未明顯轉弱的情況下，信用利差通常不會大幅擴大，使收益來源相對穩定。對投資人而言，即使利率維持震盪，仍可透過持有期間累積收益。