美股商品吸金力道猛 歷史經驗恐慌時點進場報酬較優

過去一周整體股票型ETF獲713.5億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲579.5億美元淨流入，日本、亞洲與歐洲也分別獲14.1億、14.1億與13.4億美元淨流入，中國市場則遭11.1億美元資金淨流出。

戰爭波及中東各地關鍵能源基礎設施，推升布蘭特油價持續大漲，加上聯準會態度略顯鷹派，衝擊全球股債走弱。

富蘭克林證券投顧建議，美以伊戰爭將邁入第四周，國際油價大漲引發市場對通膨升溫與經濟成長停滯的憂慮，美股S&P500指數較1月歷史高點回落6.8%，但相較去年4月關稅解放日引發的劇烈修正，本波回檔仍相對有序，顯示美國經濟與企業基本面仍具支撐。

在波動仍高的環境下，建議穩健與分散配置為宜。歷史經驗顯示，地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，股票可留意科技、公用事業及日本股票修正後的買點，並酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，除了地緣局勢之外，市場仍存在多重變數，包括股票估值偏高、期中選舉具政策不確定性，且勞動力市場與通膨變化、人工智慧的支出前景等，都可能牽動市場風險與波動。不過2026年美國整體經濟展望正向，且預期貨幣環境相對寬鬆，加上今年仍可望有降息機會，看好美股2026年獲利預估達雙位數，將提供美國股債資產堅實基本面支撐。

主動群益美國增長（00997A）ETF經理人吳承恕指出，中東衝突使市場恐慌指數VIX竄升，最高曾達29.49，創下去年對等關稅戰以來的高點。不過，觀察過去20年來，若在VIX指數大於25進場美股，不論是一個月、三個月、六個月的平均報酬率皆為正值。其中，六個月的報酬率更達雙位數，顯示在市場恐慌時入市，往往能獲取較優的報酬。

再者，聯準會上修美國GDP成長率至2.4%，顯示經濟基本面持穩，也為美股成長增添底氣。面對機會與波動同時存在的環境，投資人可透過主動式美股ETF，動態掌握美股行情。