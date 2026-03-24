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兩波東北季風影響略降溫有零星雨 下周二起鋒面雨炸3天

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海外股票型 買盤卡位

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

近期儘管國際股市受到中東地緣衝突影響而震盪，但也吸引投資人逢低卡位，海外股票ETF受益人3月來增逾5萬人。其中，美國經濟仍保持擴張，企業營運具備韌性，美股ETF人氣最旺。

美伊衝突升溫以來，中東戰事未見緩和，油價攀升引發市場對通膨與景氣前景的疑慮，全球股市波動加劇。不過，仍有不少投資人趁股市震盪回檔之際逢低布局，透過海外股票ETF進場卡位。

觀察投信發行的海外股票ETF自3月以來受益人數變化，整體增加51,658人，總人數達1,995,460人。若進一步依投資區域分類，以美股ETF投資人最受青睞，3月以來受益人數增加28,330人，總數達968,334人，皆居各區域之冠。

此外，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年3月13日至3月18日止近一周，美股基金以淨流入471.32億美元居冠、力道顯著大幅增溫。

其他包括拉丁美洲、已開發歐洲也轉為微幅淨流入，顯示市場資金輪動快速，投資人情緒聚焦能源供應穩定度。

法人表示，除了台股ETF外，海外股票ETF也漸成為國人參與國際股市的管道之一。惟考量當前地緣局勢前景未明，消息面變化持續牽動股市走勢，資金輪動快速下，投資組合也須靈活調整，建議投資人現階段不妨運用主動式美股ETF來因應，動態掌握美股行情。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美股投資題材多元，市場廣度大，包括AI科技巨頭、具潛力的科技增長股，以及當前具備防禦性質或是未來增長潛能的非科技族群，在市況頻繁更迭下，資金能找到合適的標的配置，這也更加凸顯主動式靈活操作的重要性，更有機會於此行情中彈性因應市況變化，並掌握類股輪動行情。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，目前中東情勢發展尚不明朗，但儘管短線戰事未停，預期只要未進一步升級擴大，能源供應干擾影響長期有望相對可控，整體來說目前市場傾向等候觀望。

美股 美伊衝突 受益人數

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