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股市重挫該逃？ 法人解析兩大關鍵與資產配置策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球股市明顯震盪，美股跌破重要技術關卡，亞洲股市同步走弱，市場瀰漫不安情緒。投資人擔憂，這波修正究竟是短期波動，還是更大風險的前兆？「鉅亨買基金」表示，這次重挫關鍵來自中東戰事升溫與私募信貸疑慮雙重衝擊，不過，私募市場本就非一般投資人可直接參與標的，無須過度恐慌。面對震盪，投資人更應回到自身投資節奏，避免情緒干擾長期布局。

中東局勢近期快速升溫，美國與以色列對伊朗的軍事行動進入第四周，衝突不僅未見緩和，反而進一步升級。隨著衝突升級，市場關注焦點轉向油價是否失控。荷莫茲海峽承載全球約兩成能源運輸，一旦受阻將牽動全球供應。「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，戰事未來可能出現三種情境：首先是戰術性降溫，若局勢緩解，油價可望回落；其次為有限升級，在控制戰線下維持高檔震盪；第三則是極限施壓，若能源供應遭破壞，油價恐大幅飆升，市場波動也將顯著放大。

在不同情境下，油價走勢將成為牽動市場的核心變數。張榮仁表示，若衝突外溢至能源運輸命脈，通膨壓力將再起，聯準會短期內更難轉向寬鬆；反之，若戰事受控，市場仍有機會逐步回穩。因此，觀察能源設施是否成為主要攻擊目標，以及荷莫茲海峽通行情況，將是判斷市場方向的重要指標。

除了地緣政治風險，市場也關注另一隻「灰犀牛」—私募信貸的流動性壓力。近期大型機構旗下私募信貸基金出現贖回壓力與虧損，引發市場警覺。張榮仁指出，私募信貸本身具有槓桿高、流動性低與資訊不透明等特性，在高利率環境下，風險確實容易累積。現在市場在意的，主要是高利率環境如果維持更久，可能讓私募市場的壓力逐步浮現，但這不代表一般公募基金會直接面臨同樣程度的衝擊。

張榮仁說明，公募基金投資標的以流動性高、資訊透明的資產為主，與私募市場連動性有限，投資人不需過度放大風險。他強調，真正需要關注的是油價與利率走勢對市場評價的影響，當市場從預期降息轉為適應高利率環境時，資產配置與投資節奏就變得更重要。

鉅亨買基金認為，其實不必因為私募市場的風險而過度恐慌，因為這類商品本來就不是一般人能直接參與的投資標的。相較之下，面對市場短線震盪，反而更重要的是回到自己的投資節奏。張榮仁建議，若本身能承受波動，不妨善用「鉅亨超底王」機制，在市場非理性下跌時自動分批加碼、逢低布局；若屬於相對保守型的人，則可考慮適度配置部分美國公債相關基金，提升整體資產組合的防禦力。

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