全球市場觀測站／複合債帶勁 攻守兼備

中東戰事進展撲朔迷離，金融市場持續震盪整理，但科技股受惠於AI題材而有相對抗跌甚至持續上漲的表現，債市方面則因美債殖利率走高而拉回，投資級公司債表現相對領先。

野村投信表示，伊朗頑強的態度出乎美國預料，加上伊朗控制荷莫茲海峽，導致原油與物品之航運中斷，國際油價來到每桶100美元附近，通膨壓力蠢蠢欲動。若戰爭儘早結束，油價可望迅速回落，對於通膨影響程度有限，但目前尚無法判斷戰事走向，因此，現階段股市仍較震盪，成熟市場波動幅度相對較低。

另外，AI的成長需求並未受到戰事影響仍非常強勁，上周輝達GTC大會展示最新產品，AI教主黃仁勳喊出輝達2026年營收上兆美元，記憶體大廠美光財報亮眼，科技股低檔買盤支撐強，包括費半指數與AI供應鏈重心的韓股、台股表現均相對突出。

由於歐美龍頭企業持續投入大量資本支出在AI相關建置，相關類股即使受到消息面因素出現震盪，回檔幅度亦有限。

債市則同樣受到高油價恐推升通膨的擔憂，上周美國聯準會利率會議維持利率不變，符合市場預期，但Fed同步上修通膨預測，將今年核心PCE年增率由2.5%調升至2.7%。且主席鮑爾指出，近期油價飆升已成為推升通膨預期的重要變數，在通膨尚未明確降溫前，Fed不急於降息，美國10年期公債殖利率上揚至4.28%，進而拖累信用債，新興債╱邊境債表現亦不理想。

野村投信指出，市場避險情緒高漲帶動資金轉進美元，美元指數回升至近100關卡，短線須觀察戰事與高油價何時可結束，不過隨債券殖利率回升至相對高點，可以考慮適度進場布局，一方面債市波動度較股市低，另一方面可以享有較高的殖利率優勢。

因市場變化快速，建議透過全球複合型債券基金，多元布局既能分散風險，也能靈活掌握投資機會。

此外，即便近期美元走勢強勁，但澳元對美元仍持續強勢，主要是澳洲經濟基本面穩健又擁有豐富的原物料資源，此外，澳洲央行上周宣布升息1碼至4.1%，已是連續二度升息，主要是抑制通膨的考量。

目前澳洲主權債價格已陸續反應升息預期，加上搭配強勢的澳元，對於希望降低美債波動影響的投資人而言，澳洲主權債是非常適合的投資標的。