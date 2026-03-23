法人：消費股成今年黑馬

根據歷史經驗，每當遇黑天鵝事事件，日常消費股的股價表現明顯勝過標普500指數與科技股，投信法人指出，消費股可望成為2026年的大黑馬，接棒科技股演出上漲行情。

2026年來，全球面臨美伊戰爭、油價飆漲、聯準會恐將放慢降息步調等利空事件衝擊，導致股市大幅震盪，尤其先前漲多的科技股面臨大幅下修，反觀日常消費股因擁有「不可撼動的剛性免疫力」與「潛在通膨的應對策略」兩大防禦堡壘，今年來呈現逆勢大漲榮景。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊指出，在3月這個動盪時刻，全球投資邏輯已發生根本性轉變。當地緣政治震盪引發高估值資產劇烈回調，投資者所需的是鞏固資產的消費產業兩大「防禦堡壘」。

兩大「防禦堡壘」包括：一、不可撼動的剛性免疫力：無論政經局勢如何更迭，刷牙（寶僑）、喝可樂（可口可樂）、補貨（好市多）是全球剛需。消費龍頭企業具備天然的「地緣政治免疫力」，是波動市況中的定海神針。二、潛在通膨的應對策略：油價震盪起伏大、通膨風險重新聚焦，唯有具備「強大議價權」的美國消費龍頭，能將成本轉嫁並守住利潤。

台新美國標普日常消費品精選行業指數基金研究團隊表示，美國消費股後市具三大利基，包括：一、企業擴大美國投資力道為消費增添新成長引擎，在美國製造業回流、強化本土供應鏈等政策方向的推動下，美國成為企業未來一年主要投資地，將大幅提升美國消費業需求。二、消費穩定今日的投資：在科技股已大漲三年下，投資人轉向布局被市場低估的日常消費瑰寶；三、退稅紅利可觀：《大而美法案》包含多項針對消費者減稅措施，預計使平均退稅額增加15%至20%，高盛預計，減稅措施將使2026年美國家庭消費成長提高0.2個百分點。

富蘭克林證券投顧指出，大而美法案刺激將陸續顯現，建議多元布局掌握多元投資機會。