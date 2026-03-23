快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

受惠 AI 基建擴張 亞洲科技基金電力猛 瀚亞亞洲科技資本家衝上50%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖為AI示意圖。 路透
圖為AI示意圖。 路透

亞洲科技產業鏈在晶片製造、關鍵零組件與應用端均具備競爭優勢，亞洲科技股中長期成長動能可期，亞股基金表現也相當亮眼，近三月前三強績效都逾40%，瀚亞亞洲科技資本家股票更是繳出50%的表現。

瀚亞投信表示，雲端服務業者訂單庫存持續攀升，資料中心建置在2026至2027年仍處於高速成長階段，成為亞洲科技產業鏈的重要成長引擎；AI伺服器對於高效能運算、電力供應與散熱設計的需求明顯提升。

隨資料中心用電密度不斷提高，電源架構正朝向 800V HVDC 升級，有助降低能源損耗並支援更高算力的AI伺服器。同時，GPU功耗持續攀升，也帶動液冷解決方案需求快速成長，相關市場規模未來幾年可望維持高成長。

瀚亞投信認為，AI高速傳輸需求帶動光通訊規格快速演進，800G光收發模組需求明確，並逐步邁向1.6T世代。相關供應鏈將受惠於資料中心升級與網通設備更新趨勢。展望未來，隨著邊緣AI、人形機器人及AI PC、AI手機等新應用逐步落地，亞洲科技產業的成長動能可望持續擴散。

美伊衝突帶來能源供給壓力，第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，亞洲科技可望持續受惠AI基建外溢動能，以資料中心、電力設備等，成長趨勢最可觀。

AI發展鎖定半導體及高端零件等產業，迎接AI應用推論與代理新趨勢，加速AI資本投資擴大，產業獲利上修，近期包括世界行動通訊大會、美國光纖通訊展及美國衛星展，輝達GTC大會等連結AI、資料中心、太空衛星通等技術串連，可望再驅動亞洲AI科技技術升級及長線商機動能。

凱基台商天下基金研究團隊表示，台股、韓股與陸股三地股市各有基本面與資金面支撐，後續可關注台股AI伺服器生態圈與低軌衛星族群，韓股記憶體晶粒廠、AI PCB類股。

網通設備 雲端服務 人形機器人

延伸閱讀

中信陳柏州 軍工、AI 股夯

航太、生醫、電力 題材紅火

大盤跌658點 五檔主動式台股ETF逆勢漲的秘訣

台股ETF規模 創新高

相關新聞

美元資產亂世優選 法人建議擴大布局抗波動 AI 仍是長線焦點

中東局勢前景不明，市場不確定因素增多，資金重回美元資產。法人指出，AI引爆的顛覆科技仍是長線布局重點，且美股仍將主導AI產業核心，但投資人不妨擴大布局，以因應市場波動。

受惠 AI 基建擴張 亞洲科技基金電力猛 瀚亞亞洲科技資本家衝上50%

亞洲科技產業鏈在晶片製造、關鍵零組件與應用端均具備競爭優勢，亞洲科技股中長期成長動能可期，亞股基金表現也相當亮眼，近三月前三強績效都逾40%，瀚亞亞洲科技資本家股票更是繳出50%的表現。

全球市場觀測站／複合債帶勁 攻守兼備

中東戰事進展撲朔迷離，金融市場持續震盪整理，但科技股受惠於AI題材而有相對抗跌甚至持續上漲的表現，債市方面則因美債殖利率走高而拉回，投資級公司債表現相對領先。

法人：消費股成今年黑馬

根據歷史經驗，每當遇黑天鵝事事件，日常消費股的股價表現明顯勝過標普500指數與科技股，投信法人指出，消費股可望成為2026年的大黑馬，接棒科技股演出上漲行情。

11檔主動式 賺贏大盤

台股最近上沖下洗，大漲伴隨大跌，讓投資人捉摸不定。不過，觀察市場投資新寵11檔主動式台股ETF最近表現，無論是近一周、近一月、今年來，平均績效都勝大盤。

美股健康輪動 法人喊低接

基於美股為全球最大、流動性最佳的市場，且長期以來受益於產業多元健康輪動，持續吸引全球資金目光。過去國人透過複委託、美股基金、美股ETF參與美股，近來更有主動式美股ETF可供選擇。法人建議，可趁美股回檔時，分批布局美股基金、美股ETF。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。