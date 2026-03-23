受惠 AI 基建擴張 亞洲科技基金電力猛 瀚亞亞洲科技資本家衝上50%

亞洲科技產業鏈在晶片製造、關鍵零組件與應用端均具備競爭優勢，亞洲科技股中長期成長動能可期，亞股基金表現也相當亮眼，近三月前三強績效都逾40%，瀚亞亞洲科技資本家股票更是繳出50%的表現。

瀚亞投信表示，雲端服務業者訂單庫存持續攀升，資料中心建置在2026至2027年仍處於高速成長階段，成為亞洲科技產業鏈的重要成長引擎；AI伺服器對於高效能運算、電力供應與散熱設計的需求明顯提升。

隨資料中心用電密度不斷提高，電源架構正朝向 800V HVDC 升級，有助降低能源損耗並支援更高算力的AI伺服器。同時，GPU功耗持續攀升，也帶動液冷解決方案需求快速成長，相關市場規模未來幾年可望維持高成長。

瀚亞投信認為，AI高速傳輸需求帶動光通訊規格快速演進，800G光收發模組需求明確，並逐步邁向1.6T世代。相關供應鏈將受惠於資料中心升級與網通設備更新趨勢。展望未來，隨著邊緣AI、人形機器人及AI PC、AI手機等新應用逐步落地，亞洲科技產業的成長動能可望持續擴散。

美伊衝突帶來能源供給壓力，第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，亞洲科技可望持續受惠AI基建外溢動能，以資料中心、電力設備等，成長趨勢最可觀。

AI發展鎖定半導體及高端零件等產業，迎接AI應用推論與代理新趨勢，加速AI資本投資擴大，產業獲利上修，近期包括世界行動通訊大會、美國光纖通訊展及美國衛星展，輝達GTC大會等連結AI、資料中心、太空衛星通等技術串連，可望再驅動亞洲AI科技技術升級及長線商機動能。

凱基台商天下基金研究團隊表示，台股、韓股與陸股三地股市各有基本面與資金面支撐，後續可關注台股AI伺服器生態圈與低軌衛星族群，韓股記憶體晶粒廠、AI PCB類股。