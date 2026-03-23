美元資產亂世優選 法人建議擴大布局抗波動 AI 仍是長線焦點

中東局勢前景不明，市場不確定因素增多，資金重回美元資產。法人指出，AI引爆的顛覆科技仍是長線布局重點，且美股仍將主導AI產業核心，但投資人不妨擴大布局，以因應市場波動。

貝萊德智庫分析，如果荷莫茲海峽持續關閉，可能將出現「回饋循環」，也就是衝突推升能源價格，但隨後在經濟與政治壓力下，將限制衝突進一步升溫。即使短期局勢仍可能進一步惡化，但荷莫茲海峽仍可能在數周內重新開放。

在局勢可能改善的前提之下，貝萊德認為AI仍是首選標的。AI主題可望受惠於多重基本面利多，包括大型上市科技企業的獲利動能強勁、利潤率與資產負債表穩健。聯準會（Fed）今年仍有望降息，加上政策不確定性下降，都是貝萊德維持加碼美股的關鍵。

「鉅亨買基金」表示，美國在AI關鍵環節的領先優勢仍然明確。這波軟體與雲端運算類股明顯修正，部分反映投資人對「AI可能顛覆既有商業模式」的疑慮。不過，這波回檔更像是市場對部分產業重新定價，而非整體市場出現系統性風險。

從指數表現來看，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，雖然軟體與雲端運算類股回檔幅度較大，但S&P 500指數同期間仍大致持平，顯示市場目前正處於產業輪動與結構調整的過程中。隨著企業獲利動能逐步擴散至金融、工業與公用事業等產業，市場結構反而更穩固。

其中，電力缺口逐漸成為AI未來發展的關鍵議題。瑞士百達資產管理指出，隨著資料中心用電需求持續攀升，企業如果能有效提升能源使用效率，將在未來市場中占據關鍵地位。

百達建議，投資人應把握這波能源轉型趨勢，關注具備創新能力與穩定獲利的能源效率相關產業，並建議分散布局於科技（如半導體、高效能電力技術）與公用事業（如電網、儲能技術、再生能源）等領域，以兼顧成長潛力與資產穩定性，掌握AI與能源轉型帶來的長期投資機會。

富蘭克林投顧指出，先前資金高度集中AI大型股，但在國際地緣局勢升溫、資金重新配置效應等帶動下，小型股出現補漲行情，價值股也領先成長股。美國小型股企業財報品質改善，預估羅素2000指數今年獲利將成長58.3%，將帶動小型股成長動能。