航太、生醫、電力 題材紅火

美伊衝突升溫，為股債市與能源市場帶來衝擊，投信法人表示，短期在中東衝突未見曙光、消息紛亂下，美股波動難免。不過中長期來看，美國經濟仍展現韌性，同時投資題材多元，除了AI科技，包括國防航太、金融、生醫及電力等，都值得關注。

以AI運算為核心的能源電力股、軍工及國防航太商機，過去較少受市場注目，如今正吸引市場重新關注美股其他受惠AI週邊產業的新興投資機會。

群益投信投研團隊表示，在整體經濟面與獲利面仍屬健康下，有助支撐美股表現，此外美股在題材面也相當豐富，不僅是全球AI科技發展領頭羊，受惠美國總統川普確立重塑美國太空政策，以及金融監管鬆綁有助數位金融發展，包括國防航太、金融科技類股表現一樣可期。在長壽商機龐大、新藥研發動能強勁，AI技術導入更有望加速新藥開發下，生技醫療股近來也有所表現。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌指出，輝達執行長黃仁勳將能源列為AI五層架構之首，再度印證「能源即算力」已成全球共識。另外從Meta簽訂6.6GW核電長約、微軟承諾自付電網升級費用，到川普政府推動「AI自建電廠」政策，釋放首波150億美元發電投資，科技公司自費擴電網的公私合作模式正加速落地，為美國電力基建業者開闢長期訂單來源，帶動相關業者的股價表現。

台新投信認為，看好電氣化與基礎設施領域，包括電網營運商、輸電設備供應商與再生能源開發商，基本面正處於結構性成長的浪頭。

投資人若擔憂科技股估值與景氣波動，不妨透過電力ETF布局實體電力資產，參與在美國電力公用事業、核能發電、智慧電網、工程基建等投資機會。