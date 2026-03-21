美股健康輪動 法人喊低接

基於美股為全球最大、流動性最佳的市場，且長期以來受益於產業多元健康輪動，持續吸引全球資金目光。過去國人透過複委託、美股基金、美股ETF參與美股，近來更有主動式美股ETF可供選擇。法人建議，可趁美股回檔時，分批布局美股基金、美股ETF。

根據券商公會資料顯示，2025年台灣投資人透過複委託參與全球市場的熱度不墜，2025整年交易金額達10.7兆元，其中美股占整體交易量比重接近八成。

另外，也有不少投資人選擇透過美股基金或美股ETF來參與，截至投信投顧公會到今年2月底的最新數據，投信發行美股基金與美股ETF受益人數合計約41.9萬人，規模則近1,886.5億元。

而隨著美股相關投資產品多元，近來還有主動式美股ETF，包括近期募集的主動群益美國增長（00997A），以及去年底掛牌的主動摩根美國科技（00989A），提供投資人新選擇。

主動群益美國增長ETF暨群益美國新創亮點基金經理人吳承恕表示，主動式美股ETF的優勢在於透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，在類股輪動環境中，動態掌握美股行情。

在產業方面，儘管AI題材仍是市場主流，美股科技巨頭今年EPS預估年增率上看21%，優於整體美股表現，在其成長動能強勁下，預料持續為資金布局重點。而隨著AI題材遍地開花，AI龍頭股以外的科技成長股也有望同步表現，可從中再精挑強勢增長股，例如AI決策系統、資料儲存解決方案等相關個股。

而AI對電力的需求程度更遠超市場預期，美國能源資訊署（EIA）數據亦顯示，2026年美國總用電量將達4.3兆度，連續兩年刷新歷史紀錄，AI與資料中心正是推升需求的核心引擎。美國現行電網逾三分之一設備服役超過30年，老舊電網與暴增的AI負載形成嚴峻供需缺口，催生電網升級、燃氣渦輪機、儲能、核電等上兆美元級別的投資新賽道全面啟動。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊指出，美國第4季財報顯示，北美主要雲端服務供應商（CSP）業者再度上調資本支出，明顯優於市場預期，反映AI投資仍處於加速期間，相關供應鏈的獲利也在上修循環，預期AI相關仍是產業主流趨勢。

另外，包括輝達、博通等美股大廠，財報獲利及未來展望均優於市場預期，顯示公司持續受惠於人工智慧熱潮。

統一投信投研團隊表示，中東戰火波及原油運輸，國際油價劇烈波動，投資人擔憂美國通膨回升，進而壓抑經濟成長及企業獲利。短線受地緣政治影響難免，不過市場預期今年聯準會仍有降息機會，有利股市資金流動性。美國經濟預計今年也將溫和成長，AI需求持續增加，更有利相關供應鏈營收成長，成為股市長線成長動能。